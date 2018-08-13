Bilim İnsanları Ölümün Hızını Keşfettiler

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, insanoğlunun mükemmel keşiflere kapı aralamasını sağlayacak bir büyük keşfe imza attı. Bir organizmanın ne zaman hayatının sonuna geldiğine dair işaret taşıyan en büyük biyolojik süreç olan hücrelerin ölüm hızı keşfedildi.

Her şeyden önce yapılan keşfin hangi büyük resmi hizmet ettiğini belirtelim ki okuyacaklarınız anlam kazansın. Hücrelerin hangi hızda ya da hangi aşamada öldüklerini bilmek, inanılmaz şeylerin gerçekleşmesine neden olabilir. Mesela kanserli hücrelerin ne zaman ölecekleri bilmek yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Alzheimer hastalarının en büyük sorunlarından birisi olan hücre ölümlerinin önüne geçilerek tedavi edilebilirler.

Peki hücrelerin keşfedilen ölüm hızı nedir? Cevap: 1 dakikada 30 mikrometre

Mikrometreye kulağınızın aşina olmaması normal, çünkü keşfi yapan Xianrui Cheng ve James Ferrell birer sistem biyoloğu. Mikrometre genelde “mikron” şeklinde kısaltılır ve metrenin milyonda birine eşittir. Yani yazıyla, bir çarpı on üzeri eksi altı metredir. Bir başka deyişle keşifte söylenen şey, hücrelerin bir milimetrenin 30 binde birinde öldükleri.

Hala karmaşıksa devam edelim. Kurbağa yumurtaları üzerinde çalışan araştırmacılar, “programlanmış hücre ölümü” anlamına gelen “apoptoz” oranını ölçümlediler. Bazen hücreleri zamanlarının doluklarını hissederler, komşu hücrelere de tetikleyici dalgalar gönderirler. Bu etkileşim yayılarak dokuların ölmesine neden olur. Cheng ve Farrell’in ölçtüğü şey de bu tetik dalgalarının hızıdır. Yani bir organizmadaki "ölüm sinyali" dakika da 30 mikrometre hızla ilerliyor.

İnsanlar günde ortalama 50 milyar hücre kaybederler. Bazı hücrelerin ve dolayısıyla dokuların ölmemeleri gerekir ki yaşamaya devam edebilelim. Yani hücreleri ölüm sürelerini, nasıl tetiklendiklerini anlarsak, daha etkili biyomedikal yöntemler geliştirilebilir.