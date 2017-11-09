Bilim İnsanları 'Zombi Yıldız' Keşfettiler!

Yıldızları ve galaksileri inceleyen bilim insanları hiç beklemedikleri bir şey ile karşılaştılar. Bir yıldız, günümüzden 50 yıl önce patlamasına karşın parlamaya devam ediyordu. Üstelik bu yıldız 2014 yılında yeniden patladı ve yine yok olmayarak parlamaya devam etti.

Daha önce hiç ‘zombi yıldız’ diye bir terim duymuş muydunuz? Muhtemelen duymadınız, teknik olarak böyle bir terim de yok zaten fakat ölmeyi beceremeyen yıldızların olduğunu artık biliyoruz.

Eylül 2014’te bir grup bilim insanı gökyüzünü inceledikleri sırada bir patlama keşfetti. iPTF14hls adı verilen bu patlamada ortaya çıkan maddelerin hızları ve kimyasal bileşenleri incelenerek bunun bir II-P tipi bir süpernova olduğu anlaşıldı.

İncelemeler tamamlandı, kayıtlar tutuldu, bilgiler diğer astronomlar ile paylaşıldı. Bu zaman zarfında her şey olağan görünüyordu. Fakat patlayan iPTF14hls’in birkaç ay sonra yeniden parlaklaşmaya başlaması ile olaylar ilginç bir boyut kazandı.

II-P tipi bir süpernova yaklaşık 100 gün kadar parlak kalır. Fakat iPTF14hls, aradan 600 gün geçmesine rağmen hala ışıl ışıl parlıyordu. Bilim insanları bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırken arşivden çıkan bir belge, aynı yerde 1954 yılında da bir patlama gerçekleştiğini gösteriyordu.

Sonuç olarak bilim insanları, patlayabilen fakat ölemeyen bir yıldız keşfettiklerini fark ettiler. Las Cumbres Gözlemevi’nden Iair Arcavi, keşfettikleri yıldızın süpernovaların işleyişi hakkında tüm bilgilerinin hatalı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Şu anda bilim insanları, daha önce varlığından dahi haberdar olmadıkları bir zombi yıldızı incelemekle meşguller. iPTF14hls, 2014 yılından bu yana 5 kez soluklaştı ve yeniden parlamaya başladı. Onun için görebildiğimiz tek gerçek zombi diyebiliriz.