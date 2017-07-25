Beyazlaşmış Saç Orijinal Haline Döndürüldü!

Saçlarınız beyazlamasın istiyorsanız, bu deneyde karşılaşılan olay çok hoşunuza gidecektir.

Çağımızın hastalığı olan kanserle mücadele etmek için her sene yeni bir tedavi yöntemi geliştiriliyor. Bunlardan birisi olan İmnünoterabi’de kullanılması planlanan yeni bir ilaç deneyinde, hastaların saçlarının beyazdan siyaha döndüğü gözlemlendi. Üstelik bu hastaların yalnızca saçı değil, kanser hücreleri de iyileşme gösteriyordu. JAMA Dermatology dergisinde detaylandırılan bu olay, bir ilacın yan etkisi olarak gösteriliyor. Kanserle tedavide kullanılan ilaçlarda ister istemez ağır yan etkiler oluşabiliyor. Doktorlar da bazı hastalarda bu deneysel ürünleri deneterek bir şans yaratmaya çalışıyorlar.

Normalde bağışıklık sistemimizdeki kanserli hücreleri avlamak için tasarlanan ilaçların bu renk değişikliğini nasıl yaptıkları bilinmiyor. Yapılan araştırmaların başında bir kişinin, bir defaya mahsus -istisna olarak- saçlarının koyu olduğu düşünülmüş, ancak sonrasında 13 kişide daha aynı olay yaşanmış. Olayın asıl ilginç kısmı ise saçları orijinal haline dönen insanların dönmeyenlere göre daha iyi sonuçlar vermesi oldu.

Belki de kansere bir umut olarak düşüneceğimiz bu ilaç ne yazık ki şu anda hazır değil. Çünkü ilaçta saçı orijinal hale getirme dışında başka “zararlı” yan etkiler de vardı. Yine de araştırmacılar bu olayın peşini bırakmayacak. Belki de farkında olmadan hücrenin kendisini yenilediği bir formül bulduk.