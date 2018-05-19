Otoriteden Hoşlanmamanızın Sorumlusu Beyniniz!

Sosyal ilişkilerimizde kesinlikle diğerlerine göre çok daha 'asi' ve otoriteye karşı çıkan insanlar görmüşsünüzdür. Yeni bir araştırma gösteriyor ki insanların asi olup olmaması beyniyle alakalı.

Neden bazı insanlar daha itaatkar ve kabullenici iken diğer insanlar çok daha 'asi' ve otoritereye karşıdır? Bunun cevabı insanların geçmişteki sosyal ilişkilerinde ve doğuştan gelen özelliklerinde saklı. Araştırmacılar, bunun nereden geldiğini tespit etmek için bir beyin simülasyonu oluşturdu.

Kontrolden hoşlanmamayla alakalı bir test yapan araştırmacılar, gönüllülere ekonomik bir davranış testi uyguladı. Katılımcılar 'Oyuncu A' adlı bir yabancıyla eşleştirildi ve aralarındaki parayı bölüşmeleri istendi. Oyuncu A olarak adlandırılmış kişi, parayı dilediğince bölüştürebilir ya da asgari bir para talep edebilirdi.

Bern Üniversitesi'nden Dr. Sarah Rudorf ve meslektaşları, 51 öğrenciden 16'sının Oyuncu A'ya karşı çıktığını gözlemledi. Gönüllülerin karşı çıkarkenki beyin hareketlerini ölçen Rudorf, bunun beyinle alakalı olduğu kanısına vardı. Beyindeki inferial lob ile dorsolateral prefrontal korteks arasındaki bağlantı ne kadar güçlüyse katılımcılar da bir o kadar isyankar oluyordu.

Kısacası otoriteye sürekli karşı çıkan bir insansanız, yahut gayet itaatkar biriyseniz bunun sebebi beyninizin diğer insnalara göre daha farklı çalışması. Elbette kişilik gelişiminde çevresel faktörler de etkili, ancak iş birazcık beyninizde ve genlerinizde bitmekte.