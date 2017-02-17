Okyanustaki Sıcak Su ABD'deki Ozonu Arttırdı!

ABD'li bilim insanları, batı ABD'de artan ozon miktarının nedenini buldular. Sonuçlara göre, okyanus yüzeyindeki sıcak su tabakası bunun esas sebebi.

Bilim insanlarının araştırmasına göre, ABD’nin batı bölgelerinde ozon seviyesi hayli yükseldi. Buna neden olan durumun 9 milyon kilometrekarelik, Meksika’dan Alaska’ya dek ulaşan sıcak su kitlesinin olduğu ortaya çıktı. Washington Bothell Üniversitesi’nden Dan Jaffe “Bu olay son birkaç on yılda yaşanmış en anormal olay” ifadesini kullandı. Bu su kütlesi, ilk olarak 2013 yılında keşfedildi ve 2014 ve 2015 yıllarında yayıldıkça yayıldı. 2016’da büyük bir alanda faaliyet göstermeye başlamıştı.

Jaffe ve ekibi 2004’ten beri ABD’deki ozon seviyesi üzerinde çalışmalarda bulunuyor. 2015’de kritik bir artış aşandı ve ekip bunun nedenini sorgulamaya başladı. “İlk önce ölçümlerde bir hata yaptığımızı sandık. Fakat tekrar tekrar kontrol ettiğimizde hiçbir hata yoktu.” diyen Jaffe, “Sonra Kuzeybatı Pasifik tarafındaki değerlere baktık ve hepsi yüksekti” diyerek araştırmasının başlangıcını anlatıyor.

Jaffe ve ekibine göre bu geçici bir etki. Çünkü sıcak su kütlesi sonsuza dek okyanus yüzeyinde kalmayacak. Ancak bunu bir uyarı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü yüksek atmosfer sıcaklığıyla ozon seviyesi arasında doğrudan bir bağ var. Dünyada sanayiciler çevreyi koruyacak önlemler almazlarsa, küresel ısınma devam edecek ve ozon kirliliği artacak. Sonuç olarak çeşitli solunum hastalıkları ve kalitesiz bir hava ile karşı karşıya kalacağız.