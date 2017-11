Patlayan Bataryalara Çözüm: Yangın Söndürücü!

Elektriği depolayan ve enerji ihtiyacını prizden bağımsız bir şekilde karşılamamızı sağlayan lityum-iyon bataryalar, yoğun güç tüketimi esnasında ısınıp patlayabilirler. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni yöntem, tehlikeleri ortadan kaldırabilir.

Artık hayatımızın her köşesinde bataryalarda depoladığımız elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz. Akıllı telefonlarımız, arabalarımız bu bataryalar dolayısıyla her an yanma ve patlama tehdidi oluşturuyorlar.

Samsung’un Note 7 modelinde yaşadığı gibi seri üretime dayanan kronik sorunlar ise söz konusu tehlikeleri arttırıyor. Hiçbir firma bir sonraki bataryalı ürünü için % 100 garanti sunamıyor. Bu noktada iş bilime ve bilim insanlarına düşüyor.

Yapılan çalışmalar, mevcut alev söndürücülerin içinde bulunan maddeleri, lityum iyon bataryalar içine yerleştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Üstelik bu materyaller batarya üretiminde bir standart haline gelebilirler.

Cihazlar düzgün çalışmadıklarında veya üretimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle ölümcül riskler ortaya çıkabilir. Yangın çıkabilir ya da patlayan bataryalar, cihazın parçalarını şarapnel parçaları gibi etrafa dağıtabilirler.

Tokyo Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bu çalışma, telefonlar, arabalar ve geleceğin evlerinde kullanılacak bataryaların daha yüksek güçlerde çalışmasını sağlayabiliyor. Ayrıca patlama riskine karşı düşürülen şarj hızları da yükseltilebiliyor.

Mevcut sistemlerdeki bataryalarda, elektrik akşından sorumlu olan elektrolitler, bu riskin mimarları arasındalar. Uzun yıllardan beri elektronik devleri yangın ve patlama riskini en aza indirmeye çalışsalar da hiçbir zaman sonunu getiremediler.

Yangın söndürücüler içinde bulunan alev düşmanı maddeler, pillerdeki elektrolitlerin kimyasal yapısına dahil edilebilir. Araştırmanın ortaya koyduğu kanıtlar da bu yönde. Çünkü elektrolitler yanıcıdır ve nihai çözümler onların yanıcı olmalarını engelleyecek sistemler kullanmaktan geçer.

Ekip, yangın riskini ortadan kaldırmak için elektrolitlere, trimetil fosfat (TMP) adı verilen bir madde dahil edebiliyorlar. Bu madde ile desteklenen bataryalar 1 yıl boyunca toplam 1000 kez dolup boşalabiliyor.

Diğer yandan elektrolitlerin içinde bulunan tuz konsantrasyonunu arttıran ekip, yeni karışımın uçucu olmasını da engelledi.

Sonuç olarak yeni sitem bataryaların 150 santigrat dereceye kadar ısınması durumunda bile yangınlara sebep olmayacaklarını kanıtladı. Yüksek sıcaklıklara ulaşıldığında ise TMP maddesi anında çözünerek yanma reaksiyonunu engelledi.

Bilim insanları şimdi, bataryaların bu sistemle beraber daha uzun sürelerde kullanılmalarını sağlamak adına çalışıyorlar.