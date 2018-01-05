Robotlar İçin Kendini İyileştirebilen Kas Yapıldı!

Bilim insanları robotlar için, bizim kaslarımıza benzer şekilde çalışan ve kendi kendini iyileştirebilen özel bir "kas sistemi" geliştirdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde bulunan Colorado Boulder Üniversitesinden bir grup hafif robotik üzerine çalışan araştırmacı, belirli amaçlarla kullanılan robot uzuvlardaki hidrolik sistem yerine, robotlar için kendini iyileştirebilen ve insanın kas sistemine oldukça benzeyen bir kas sistemi geliştirdi. HASEL adı verilen bu robot kas sistemi, geçtiğimiz hafta Science and Science Robotic dergisinde yayınlanan bir makale ile duyuruldu.

Eski sisteme göre epeyce ucuz ve çok daha verimli olan bu robot kas sistemi, çok basit bir sistemle çalışıyor. Belirli elektrodları barındıran torbaların içerine, elektriğe duyarlı özel bir yağın doldurulmasıyla çalışan bu kas sistemi, elektrik akımı verildiğinde sertleşirken, elektrik akımı kesildiğinde kendini rahatlatıyor. Bu sayede neredeyse ahtapotun kas esnekliğine, sinek kuşunun kaslarının hızına ve neredeyse bir filin kaslarının gücüne erişebilen bu özel kas sisteminin ileride robotik alanını kökten değiştirecek gibi.

Özellikle de yapılması oldukça ucuz ve kolay olan bu kas sistemi, yağ, yağı barındıracak elastik bir poşet ve elektrodlarla sadece 3-5 cent'e mal olabiliyor. Ancak araştırma ekibinin başı Christopher Keplinger'e göre, kas sisteminin daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Çünkü şimdilik bu oldukça basit kas sistemi, çalışmak için epeyce fazla enerji istiyor. Ancak Keplinger'e göre bu sorun araştırma ekibince zamanla çözülecek.

Robotik alanı ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyada oldukça ilgi gösterilen bir alan. Görünüşe göre bu tip geliştirmelerle, bilim kurgu filmlerindeki robotları gerçek hayatta da görmemize az kalmış gibi gözüküyor. Eğer alan ile ilgiliyseniz, ilgili makalelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Robotik alanı sizce nereye gidiyor?