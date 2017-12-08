Kalifornya ve Berkeley Üniversitelerinden araştırmacılar robotları gelecekte olacaklara ilişkin bir öngörüye sahip olmaları üzerine araştırmalar yapıyor.

Bildiğiniz üzere robotlar öğrendikleri ve bildikleri şeyler üzerinden hareket ederler. Mesela bir soru sorulduğunda cevap verirler ya da tanımlayabildikleri nesneler üzerinde değişiklik yapabilirler. Ancak bilim insanları bu durumu bir üst seviyeye çıkarmak için yani robotların "eylemlerinin geleceğini hayal etmesini" sağlayan bir araştırma yapıyorlar. Böylelikle robotlar, daha önce hiç görmedikleri şeylerle etkileşime girebilecekler.

Teknoloji dünyasında görsel öngörü olarak adlandırılan bu durum, robotların belirli bir durumu gerçekleştirmesi halinde bir sonraki adımı önceden planlayabilmesi anlamına geliyor. Araştırmacılar konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, robotların imgelerinin nispeten basit olduğunu ve tahminlerinin birkaç saniye sürdüğünü belirttiler. Bilim insanları bu kısa tahminlerin bir masa üzerinde herhangi bir engel algılamayan robotların nasıl hareket edeceklerini anlamalarını sağladığını söylediler. Kritik olarak, robotların insanların herhangi bir yardımı ya da fizik, çevre veya nesneler hakkında önceden bilgi olmadan bu görevleri yerine getirmeyi öğrenebildiklerinin belirtildiği açıklamada bunun nedeninin görsel hayal gücünün tamamen sıfırdan, gözlemsiz gözetimden ve robotun bir masanın üzerindeki nesnelerle oynadığı denetlenmemiş keşiften öğrenilmesi olduğunu dile getirildi. Araştırmacılar bu aşama sonrası için robot hakkında, "dünyanın tahmini modeli oluşturur ve daha önce görmediği yeni nesneleri değiştirmek için bu modeli kullanabilir." ifadelerini kullandılar.

Berkeley Elektrik Bölümü'nden Sergey Levine, insanların çevresindeki nesneleri nasıl hareket ettirebileceğini düşünebildiği gibi robotların da etrafındaki dünyayı nasıl etkilediğini görebileceğini söyledi. Bu durum kısaca robotların bazı nesnelere dokunmadan ve hareket ettirmeden önce yani tam manasıyla tam olarak tanımlamadan önce senaryolar üretebileceği anlamına geliyor.

Bu durum için ekstra bir sensöre ihtiyaç olmadığını belirten araştırmacılar mevcut kameralar sayesinde robotların sahneyi analiz edeceği ve sonrasında nesneleri hareket ettirdikleri taktirde neler olacağını önceden tahmin edebileceğini söylediler. Araştımacılar, "Çocuklar oyuncaklarla oynayarak, onları gezdirerek, kavrayarak ve benzeri şeyler yaparak dünyalarını keşfedebilirler. Bu araştırmayla amacımız bir robotun aynı şeyi yapmasını sağlamak: dünyanın özerk etkileşim yoluyla nasıl çalıştığını öğrenmek " ifadelerini kullandılar.