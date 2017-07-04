Samanyolu'nda En Az Bit Tane Daha Gelişmiş Medeniyet Var

Bilim insanları, yaptıkları araştırmaya dayanarak Dünya'nın içerisinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi'nde en az bir tane daha gelişmiş medeniyetin olması gerektiğini belirtti.

Bilim insanları, yaptıkları araştırmaların sonucunda Samanyolu’nda bizden başka en az bir tane daha gelişmiş medeniyet olabileceğini söylediler. Galaktik ölçekte yapılan araştırmalar yalnızca canlı yaşamını değil, canlı yaşamının evrimleşme sürecini de içeriyor. Canlı bulunan her gezegenin gelişmiş medeniyet olmadığını belirten uzmanlar, bizim gibi veya bizden daha yüksek bir teknolojiye sahip olan bir yabancı medeniyetin olma olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Amerikalı bilim insanları Luis A. Anchordoqui, Susanna Weber ve Jorge F. Soriano tarafından yapılan araştırmaların sonucuna göre galaksimizdeki radyo emisyonları durdurulabilecek. Araştırmacılar, bunları geri iletebilecek teknolojiye sahip olma olasılığını ise Drake formülü ile çözmeye çalıştılar.

Hesaplamalara göre, galaktik bir ölçekte Dünya ile gerekli iletişim araçlarına sahip olan en az bir dünya dışı medeniyet olması gerekiyor.

Son zamanlarda gerek NASA gerekse de diğer uzay araştırma birimleri, dikkatlerini uzak gezegenlere çekmeye başladılar. Bizden çok uzak olan yıldızların arkasında gizlenen gezegenleri bulmak, yıldızları bulmaktan çok daha zor.

Bilim insanlarına göre bu zamana kadar hiçbir yabancı medeniyet bulamamızın sebebi de bu oranın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Yalnızca Samanyolu’nda 200 ila 400 milyar yıldız olduğu düşünüldüğünde, bu yıldızların etrafında daha çok gezegenin dönmesi ve bunlardan yalnızca biri veya bir kaçının medeniyete sahip olması gerçekten çok küçük bir oran.

Tüm evreni bir kenarı bırakacak olursak, yalnızca Samanyolu Galaksisi'nde bizim dışımızda akıllı bir medeniyet olduğunu/olabileceğini düşünüyor musunuz?