Bilim İnsanları, Saniyede Şarj Olacak Bir Batarya Yaptı

Teknolojinin önemli ölçüde ilerlemesine rağmen, batarya teknolojisi bu ilerlemeye ortak olamıyor. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Cornell Üniversite'sindeki bilim insanları, saniyeler için şarj olacak bir batarya tasarladı.

Kullanıcılar, aylar içinde ömrü kısalan hatta bozulan bataryalar konusunda oldukça şikayetçi. Bu şikayete çözüm üreten Cornell Üniversite'sinden bir ekip, batarya ömrünü nasıl uzatacağını araştırdı.

Pil ömrü konusunda ise kullanıcılarla bazı anketler yapıldı. Bu konu üzerinde önceden de düşünen Google, enerji tüketimini ayarlamak için yapay zekaları kullanmayı seçti. Ayrıca diğer şirketler de Güneş enerjisiyle çalışan telefonlar üretti.

Cornell Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde görev yapan Profesör Ulrich Wiesner ve diğer araştırmacılar, 3D dönel yapılı bir batarya yapmaya çalıştı. Ekibin açıklamasına göre yeni batarya sistemi, hızlı alınan elektirikten olumsuz etkilenmeden güç kapasitesini en yukarı taşıyacak.

Devrim niteliğinde olacak bu çözüm, telefonlar için gerçekten büyük bir atılım sağlayacak. Ekip, kusurlarına rağmen şimdiden bu sistem için bir patent başvurusunda bulundu. Cornell Üniversitesi, ABD Enerji Bakanlığı ve Ulusal Bilim Vakfı'nın da desteğiyle araştırmalarına devam edecek.