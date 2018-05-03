Bilim İnsanları Beyin Kontrolü Sağlayan Cihaz Geliştiriyor!

Teknolojinin geldiği nokta açıkçası bazen korkutucu olabiliyor. Bu noktada, bilim insanları şimdi de beynimizi hackleyecek, hissettiklerimizi ve hatırladıklarımızı düzenleyecek bir cihaz üzerinde çalışıyorlar.

Şüphesiz ki şimdilerde geldiğimiz nokta 20 yıl öncesinden çok daha farklı. Ancak gelin görün ki insan bazı gelişmeleri gördüğünde ‘Daha neler göreceğiz?’ demekten kendini alamıyor. California Üniversitesi'nde görev alan nörobilimciler, beynimizi hackleyebilecek, bu sayede de hissettiklerimizi ve hatırladıklarımı düzenleyebilecek bir cihaz geliştiriyorlar.

Bu gelişmeye etkileyici mi yoksa ürkütücü mü desem bilemedim, ancak şimdilik akıl sınırlarını zorladığı kesin. Diğer bir yandan cihaz şu an için gelişimini tamamlamamış olsa da, fareler üzerinde denendi ve başarılı bir sonuç verdi. Yöntem sayesinde, beynin doğal olaylara karşı olan tepkisinin taklit edileceği düşünülüyor.

Araştırmanın diğer detaylarına göre, bu tekniği kullanarak anıları değiştirmek veya silmek de teorik olarak mümkün. Bilim insanları bu cihazı protez uzuvların doğal uzuvlar gibi işlemesi için yapıyor olsa da, benim şahsi görüşümce kötüye kullanılması çok muhtemel.