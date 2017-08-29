Soğanın Gözleri Neden Yaşarttığının Sırrı Çözüldü

ABD’li bilim insanları, birçoğumuzun bildiği fakat neden olduğunu bilmediği ‘soğanın gözü yaşartması’ olayının sebebini buldular.

ABD’deki Case Western Reserve Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptıkları araştırmaya göre soğan, mikroplar ve böceklere karşı biyokimyasal savunma mekanizmasını harekete geçirip bir enzim salgılıyor. Bu enzimler, soğandaki sülfitleri parlayıp sülfür okside dönüştürüyor.

Sülfür oksit, kısa sürede uçucu bir hal alıyor ve havada hızla yayılan bu gaz, göze ulaştıktan sonra yakıcı bir asit haline dönüşüyor. Bunun sonucunda da göz kanalları tıkanmış oluyor.

Fakat uzmanlar, soğan doğrarken gözlerin yaşarmasına sebep olarak bu kimyasal bileşimi göstermiyorlar. Gazın gözyaşıyla tepkimeye girmesi sonucunda sülfürik asit oluşuyor. Sülfürik asidin gözü tahril etmesiyle göz, içindeki ve dışarıdan gelen yabancı maddeleri temizleyebilmek adına gözyaşı salgılamaya başlıyor.

Soğanın etkileri yalnızca gözleri yaşartmakla sınırlı değil. Birkaç yıl önce soğanla iPod’un nasıl şarj edilebileceğine dair bir makale paylaşmıştık. Dilerseniz bunun nasıl olduğuyla ilgili tüm merakınızı şuradaki bağlantıdan giderebilirsiniz.