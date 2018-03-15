Sosyal Ağ Bağımlılığının Gerçek Sebebi Bulundu

ABD’li psikologlar, sosyal ağ başta olmak üzere internet bağımlısı olan insanların neden bu şekilde bağımlı olduklarını tespit ettiler.

ABD’nin Binghamton Üniversitesi’nde görev yapan psikologlar, sosyal ağların insan üzerinde yaptığı “bağımlılık” etkisinin nedenini tespit ettiler. Medical Express tarafından yapılan habere göre psikologlar, insanları internete bağlı olmaya iten özelliğin ne olduğunu araştırmak için 300 öğrencinin verilerini topladılar. Bu veriler neticesinde sosyal ağlar başta olmak üzere internete bağımlı olmanın arkasında başlıca etken olarak duygusal dengesizlik olduğu ortaya çıktı.

Genel olarak rahat iletişim kuran ve hedefe odaklı kişilerin sosyal ağda bağımlılık sorunu yaşadığını ileten psikologlar, duygusal dengesizliğin de insanları internete bağlayıcı bir etken olduğunu belirtti.

Bu özelliklere sahip insanlar, zamanının büyük bir kısmını internette geçirebiliyorlar. Bunun olması için, bu faktörlerden ikisinin birleşmesi yeterli oluyor. Hedefe odaklı olan insanların rahat iletişim kuran kişiler olmalarından dolayı, iletişimi çok daha kolay bir konuma getiren sosyal ağa bağımlı olmalarının kaçınılmaz olduğunu belirten bilim insanları, insanların neden sürekli internete girdiğini bu ifadelerle açıklıyorlar.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile internete erişim de kolaylaştı. Erişimin kolay olmasıyla, bütün dolu ve boş zamanlarımızda internete erişim sağlayabiliyoruz. Eskiden boş zamanlarımızda kafa dinlerken, günümüzde ne zaman bir boş zamanımız olsa elimize bir telefon alıp bu telefonla başka yaşamlara konuk oluyoruz.