Spermin Yumurtayı Bulmasını Sağlayan Molekül Bulundu

Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalıştıkları molekülü tespit ettiler. Tespit edilen yeni molekül, spermin yumurtayı daha kolay bulmasını sağlıyor.

Bilim insanları sonunda spermin yumurtayı bulmasına yardımcı olan bir elüsyon molekülü buldular. Uzun süredir üzerinde çalışan araştırmanın sonunda bilim insanları, yumurta bulmak için spermi yönlendirmede önemli rol oynayan bir molekülü tanımladılar. Bu molekülün tespit edilmesi sürecinde deniz kestaneleri ve hücresel yapısı incelendi ve bu tür sayesinde insan doğurganlığı hakkında yeni sırlar ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Zoolog F.R. Lillie, 1912 yılında sperm hücrelerinin bir yumurtaya yönlendirilmesi fikrini ortaya atan ilk bilim insanıydı. Hücre biyoloğu U. Benjamin Kaupp da neredeyse yirmi yıldır, Lillie'nin eski kurumunda deniz canlıları üzerinde yeniden üreme çalışmaları yaptı ve spermin yumurtaya nasıl yönlendireceği fikrinin nasıl mümkün olacağını tespit etti. Bundan önce, hücre içi pH değerindeki değişikliklerin, sperm sinyallemesinde önemli bir faktör olduğu biliniyordu, ancak bu sürecin ardındaki mekanizmalar tam olarak açık değildi. Resact denilen madde ve deniz kestanesi spermleri temas ettiğinde, kemoatraktanın bir molekülü sperm hücresine kalsiyum iyonlarının girdiği bir dizi sinyal olayını tetikleyerek spermin flagellum (kuyruk) üzerindeki bir reseptöre bağlanmasını sağlar.

Bu olduğunda, kalsiyum reaksiyonları geminin dümen kuyruğu gibi spermin kuyruğunu etkili bir şekilde yönlendirir ve hücreyi daha yüksek kemoatraktan gradyanına (ve sonunda döllenecek olan yumurtaya) yönlendirir. Kaupp ve ekibinin yeni makalelerinde belirttikleri, bu kalsiyum değişiminin gerçekleşmesine izin veren molekül: SpSLC9C. Bu süreçlerin, insanlarda ve diğer memelilerde spermin işleyişi ile ne kadar ilgili olduğu henüz net değil. Ancak Kaupp, deniz kestanelerinde öğrendiğimiz her şeyin üreme biyolojisi bilgimizi genel olarak genişletmesine yardımcı olduğunu söylüyor.