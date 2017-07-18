Sürekli Genç Bir Beyne Sahip Olmanın Formülü Bulundu!

Uzmanlar, 50’li yaşların üzerinde değişen beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için internet üzerinden çeşitli testler yaptılar ve beyni genç tutmak için gereken formülü keşfettiler: Bulmaca çözmek!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre her gün bulmaca çözmek, beyninizin 10 yıl daha genç kalmasını sağlıyor. Araştırmalara göre kelime bulmacaları çözen yaşlı insanlar, düzenli olarak bellek, akıl yürütme ve dikkat becerilerini tetiklediklerin dolayı beyinlerini canlı tutuyorlar. Ayrıca bulmaca çözmeyen yaşıtlarına göre daha genç beyinlere sahipler.

Araştırmanın yazarlarından Exeter Üniversitesi'nden Prof. Keith Wesnes şunları söyledi: "Dilbilgisel akıl yürütme hızını ve kısa süreli bellek doğrulama yollarını tetiklemek, beyninizin biyolojik yaşınızdan 10 yıl silebilir”. Araştırmanın bu kadar kesin sonuçlar vermesinin sebebi ise 50 yaş üzerinde olan toplam 17.000 bireyin katılım sağlaması.

Günümüzde daha genç olmak ve biyolojik olarak engelleyemediğimiz yaşlılık sürecinde, zihinsel olarak sağlıklı olmanın yollarını arıyoruz. Aslında çevrenizde mutlaka ilerleyen yaşına rağmen gayet sağlıklı düşünen bireyler görmüşsünüzdür. Muhtemelen bu ve bunun gibi araştırmalar, gördüğümüz o kişilerin yaşam alışkanlıklarını da ortaya koyuyorlar: Rahat bir yaşlılık geçirmek, bireyin çabasına bağlı bir durum.

Araştırmanın sonraki adımı daha geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilecek ve Alzheimer gibi önemli hastalıkların tedavisi için yeni yöntem geliştirilmesine olanak tanıyacak.