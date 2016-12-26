Bilim İnsanları, Suyun 4. Halini Keşfettiler!

Su ile ilgili araştırmalar yapan bazı bilim insanları, suyun katı, sıvı ve gaz halinden başka dördüncü bir hali olabileceğini keşfetti.

Bizlere kimya dersinde suyun katı, sıvı ve gaz hali olmak üzere üç farklı durumda bulunabileceği öğretilmişti. Fakat bazı bilim insanları, suyun dördüncü bir hali olabileceğini keşfetti.

International Journal of Nanotechnology’de yayınlanan yazıya göre araştırmacılar, suyun 50 ile 60 derece sıcaklıklar arasında bazı fiziksel özelliklerinin değiştiğini gözlemledi. Araştırmacılar, suyun sıcaklığı 50 derece civarındayken yüzeysel gerilimi ve kırılım indisi gibi özelliklerinde gariplikler keşfettiklerini ifade ettiler. Ancak araştırmacılar, gözlemlerinde suyun sıvı halini koruduğunu, yani bunun suyun ikinci bir sıvı hali olduğunu dile getirdiler. Eğer bu durum doğrulanırsa, suyun bu yeni hali nanoteknoloji ve biyoteknoloji başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilir.

Maddenin temel olarak üç hali vardır, ancak bazı kompleks moleküller için çok sayıda olası konfigürasyonlar vardır ve bu da maddenin yeni hallerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.