Trappist-1’in Etrafındaki Gezegenlerde Hayat Olabilir

2015 yılında Güneş Sistemi'ne en çok benzeyen başka bir güneş sistemi bulunmuştu. 3 gezegen ve bir yıldızdan oluşan bu sistemde 4 gezegen daha olduğu ortaya çıktı. Bu güneş sistemi, uzayda yaşamı bulma ihtimalimizin en çok olduğu yer.

2015 yılı Trappist-1 yıldızının keşfedilmesiyle çalkalandı. Çünkü bu yıldızın etrafında 3 adet Dünya benzeri gezegen mevcuttu. Son araştırmalara göre bu yıldızın etrafında, 4 adet daha gezegen bulundu. Kova takımyıldızında tespit edilen ve Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıkta ultra-soğuk bir cüce yıldız olanTrappist-1, Fransa’nın Liege Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan Michael Gillon tarafından 2015’te bulundu. Gezegen dikkatlice incelendiğinde, ortamının yaşamın oluşumuna elverişli olduğu ortaya çıktı.

39 ışık yılı kilometreye çevrildiğinde 369 trilyon kilometre demek. Ancak ışık hız ile gidildiğinde (yani saniyede 300.000 km) 39 yılda ulaşılabiliyor! Yine de burası, uzayda yaşamın var olup olmadığını anlayabilmek için elimizdeki en iyi şans. NASA’nın Pluton’un yakınında olan New Horizons isimli cihazı insanlar tarafından yapılmış en hızlı uzay aracı. Saniyede 14.31 kilometre ilerleyebiliyor. Şu anda Trappist-1’e gitmeye başlasa ancak 317.000 yıl sonra buraya ulaşabilecek.

Washington Post gazetesine göre Trappist-1 sistemi içerisindeki gezegenlerde gece ve gündüz olmuyor. Gezegenlerin bir yüzü güneşlerinin sıcaklığı ile kavrulurken diğer yüzü ise buz kesiyor. Aşağıdaki videoda, yıldız ve etrafındaki gezgenlerin hareketi verilmiş. Güneş sistemimize en çok benzeyen bu güneş sisteminin özellikleri, araştırmacılar tarafından 7/24 gözlemleniyor.