Tüm Dünyada Hit Olacak Şarkının Bilimsel Formülü

Bilim insanları, müzik sektöründe başarı için gereken formülü, 'şarkıyı kadın söylesin, şarkının sözleri ise mutlu olsun' şeklinde özetledi.

Müzik dünyasında hızla yükselmenizi sağlayacak, listelerde fırtına gibi esecek, dillere pelesenk olacak 'hit' şarkının formülü bilgisayardan çıktı. ABD / Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, müzik sektöründe başarı için matematiksel bir formül bulduklarını duyurdu.

Royal Society Open Science Dergisi’nde yayımlanan makalelerinde bilim insanları Myria Interiano, Kamyar Kazemi ve Lila Wang, 1985 yılından Temmuz 2015’e değin İngiltere müzik listelerinde ilk 100’e girmiş 500 bin şarkının türü, solistinin cinsiyeti, sözlerinin verdiği duygu (Hüzünlü, üzgün, mutlu, kızgın, isyankâr vb.) ele alarak, en başarılı olan şarkıları %86 isabetle sıraya sokan bir algoritma geliştirdiklerini belirttiler.

Araştırmacılar, 2015 senesine yaklaştıkça nispeten hüzünlü ve yavaş tempolu şarkıların piyasaya sürüldüğüne vurgu yapıyor.

Araştırmada, 'halk daha mutlu şarkılar arzu ederken, her sene daha çok mutsuz şarkı piyasaya sürülüyor' deniliyor.

Algoritmanın geliştirdiği yapay zekâ, başarılı şarkının genel özelliklerini şöyle sıralıyor: Kadın solist tarafından seslendirilmiş, partilerde çalınabilecek türden, canlı-hareketli-yüksek tempolu, ve mutluluk duygusunu işleyen.

Özetle: Olumlu düşünce aşılayan dans şarkılarının başarı şansı çok yüksek.