Tunç Çağında Üretilen Aletlerin Çoğu Meteordan Yapılma

Bilim insanları, yaptıkları araştırmaya göre tunç çağında yapılan pek çok aletin ham maddesi olarak meteor metali kullanıldığını kanıtladılar.

Journal of Archaeological Science dergisinde ortaya çıkan yeni bir araştırmaya göre, Tunç çağında kullanılan aletlerin çok büyük bir bölümü meteor metalinden yapılmış. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde görevli bilim insanı olan Albert Jampon, Tunç çağında yapılan metal aletlerin çok büyük bir kısmının meteor metalinden yapıldığını aktardı.

X ışını floresan spektrometresini kullanarak aletlerin kimyasal analizlerini yapan Jambon, M.Ö 3200 yıl ila M.Ö 1300 yıllar arasında yapılan metal eşyaların meteorla gelen metallerle özdeşleştiği ortaya çıktı.

Mısır boncukları(M.Ö 3200), Suriye’nin Umm el-Marra tepesinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan kolye(M.Ö 2300), Suriye’de Ugarit kentinin mezarlarında bulunan bir balta(M.Ö 1400) ve Firavun Tutankhamun’un hançer ve başlığı(M.Ö 1350) gibi yapılar, pek çok silah ve süs eşyasının meteor metalinden yapıldığı anlaşıldı.

O dönemlerde metali çıkartmak ve eritmek çok zor olduğu için birbirinden farklı pek çok yerleşimde daha yumuşak olan meteor metalinden faydalanıldığı ortaya çıktı.