Bilim İnsanları: Türkiye’deki Denizler Yok Olacak!

ABD’deki Yale Üniversitesi ve Japonya’daki Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı model, Türkiye’nin denizleriyle ilgili çok ciddi gelişmeleri açığa çıkardı.

Bilim insanları, bundan 250 milyon yıl sonra dünyada yaşanacak tektonik kaymaların günümüzdeki Türkiye topraklarının en yakın denize olan uzaklığının binlerce kilometre ötede olmasına sebep olacağını açıkladılar. Yale Üniversitesi ve Japonya’daki Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, hazırladıkları bir modelde yer kabuğunda yaşanacak kaymalar sebebiyle Asya ile Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları birleşeceğini öngörüyorlar. Ayrıca Asya ve Amerika kıyası arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta, kuzeyden itibaren birleşecek. Akdeniz zamanla küçük bir iç deniz haline gelecek ve Türkiye toprakları, ‘Amasia’ adı verilen yeni kıtanın iç kısımlarında kalacak.

Daha önce geleceğe dair de bazı tahminlerde bulunan bilim insanları, yeryüzünde bulunan binaların tümünün 1000 yıl içerisinde yok olacağı ve şu andakinden %29 daha fazla karbondioksit salınımı olacağını ifade etmişlerdi.

Bunun dışında 50 bin yıl içerisinde Niagara Şelaleleri kaybolacak. Buna sebep olacak şey ise Erie Gölü’nün kuruyacak olması. 5 milyon yıl sonra ise Y kromozomunun giderek zayıflayacağından dolayı erkek cinsiyeti tamamen yok olacak. 1 milyar yıl sonra ise Güneş, günümüzden %10 daha sıcak olacağı için eğer o zamana kadar varlığını sürdürebilmişse de tüm insan ırkı yok olmuş olacak.