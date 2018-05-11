Son yılların en şiddetli volkanik aktivitelerinden birine tanık olduğumuz Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, bilim insanlarına göre gittikçe geriliyor. Yüzeydeki çatlak sayısının arttığını söyleyen araştırmacılar, yanardağın korkunç patlamalara neden olabileceğini söylediler.

Geçtiğimiz haftadan bu yana Hawaii, yer yüzünün en gergin noktalarından birisi oldu. Yaşanan şiddetli patlamalar ve depremler sonucunda 10.000 insan bölgeden tahliye edildi, 1.700’ü evinden oldu. Erimiş kayalar ve zehirli gazlar, şehrin farklı bölgelerinde oluşan çatlaklardan dışarıya çıkmaya başladı. Lavlar, evleri ve arabaları yok etmeye devam ediyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi’ne bağlı Hawaii Volkan Gözlemevi'nde görevli bilim insanları, geçen hafta 14 çatlağın açıldığı Leilani Estates bölgesinin bir lav gölüne döndüğünü açıkladılar. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgedeki lav gölünün su seviyesine ulaşması bekleniyor. Bölgenin artan yüzey gerilimi nedeniyle büyük bir patlamaya meydan olabileceği söyleniyor.

Volkanolog Donald Swanson, "Eğer kratere yakınsanız, 1 kilometre içinde 10 veya 12 ton ağırlığındaki kayaların üzerinize gelmesi muhtemel.” açıklamasında bulundu. Bilim insanları bir ya da birden fazla patlamanın, lavların aktığı yer altı tünellerinden kaynaklanacağını belirtiyorlar. Bu tünellerden akan lavlar, yer altındaki sularla karşılaştıkları anda onları buharlaştırıyorlar. Artan yoğun miktardaki buhar basıncı, dev kayaları sürekli şişen bir balon gibi rahatsız etmeye başlıyor. Bu balon da bir noktaya kadar şişiyor ve ardından şiddetli bir şekilde patlıyor.

Araştırmacılar bu patlamaların ne zaman gerçekleşeceğini net olarak tespit edemeyeceklerini söylüyorlar. Bu nedenle patlamanın şiddetini arttıracak yakıt merkezleri bir bir boşaltılmaya başlandı. Benzinlikler ve yanıcı kimyasallarda dolu depolarda alarma geçildi. Her an bölgedeki herhangi bir yerde şiddetli bir patlama meydana gelebilir.

Yetkililer, bölgedeki uyarıların şiddetini arttırmaya devam ediyorlar. Hawaii, anlaşılan o ki daha birkaç hafta boyunca gerilimli bir bölge olmaya devam edecek.