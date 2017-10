Bilim İnsanları Tardigratları Anlamaya Başlıyor

Dünya'nın en dayanıklı canlısı olarak bilinen Tardigrat'ı (Su ayısı) hiç duydunuz mu? Başka hiçbir canlının yaşayamayacağı koşullara 'bana mısın?' demiyor.

Özellikle komik görüntüsüyle bizi şaşırtan Tardigratlar, aşırı sıcak sularda, okyanusun dibinde, kutuplarda, radyoaktif sızıntı bölgelerinde ve hatta köpeğinizin işediği yerlerde dahi hiç sıkıntı çekmeden yaşayabiliyorlar. Halkalı solucanlar ile böcekler arasına düşen bu mikroskobik canlı Tardigrat, bilim insanlarını oldukça şaşırtıyor. Bilim insanları, hemen her yerde bulunan bu canlıların dayanıklılık sırrının ise "kriptobiyoz" adı verilen şartlar normale dönene kadar metobolizmayı durdurabilme süreci olarak açıklıyor. Tardigrat, aşırı sıcaklarda, soğuklarda ve aklınıza gelebilecek her türlü zor anlarda "tun" adı verilen küçük bir topa dönüşerek on yıllar boyunca o halde kalabiliyor. (Terminatör gelse öldüremez)

4 kitlesel yokoluştan kurtulan bu canlılar astronotlar tarafından uzaya bırakıldılar ve birkaç hafta boyunca orada kaldılar. Ancak ne radyasyon ne de oksijen eksikliği onları öldüremedi. Aşırısı basınca da dayanıklı olan bu canlılardan bazıları bilim insanları tarafından 30 yıl boyunca buzun altında kalmış halde bulundular ve buz eridikten sonra yüzmeye başladılar. Bu canlıların neden bu kadar dayanıklı olduğu bilinse de hala tam olarak gizemleri çözülmğş değil. Siz ne düşünüyorsunuz, bir Tardigrat kadar dayanıklı olsaydınız nereye gitmek isterdiniz?