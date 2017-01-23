Bilim İnsanlarına Göre Uzayda Yaşam Bulunmama İhtimali Sıfıra Yakın!

Evrenin büyüklüğü üzerine yapılan araştırmalar, Dünya'dan başka yerde yaşam bulunmama olasılığının sıfıra yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Uzaylılarla ilgili milyon TL'lik soru elbette şu: Dünya'da var olanlardan başka bizim hayat var mı? Bu soru; eğer başka yerde bir hayat varsa, bu yabancı medeniyetlerin bizimle iletişim kurup kurmadıkları şeklinde genişliyor.

İnsanlar yüzyıllardır Dünya gezegeninin ötesinde bir hayat olup olmadığını merak etmiş ve varsa bunun, nasıl olduğunu hayal etmişlerdi.

İtalyan keşiş, filozof, matematikçi, şair ve kozmoloji kuramcısı Giordano Bruno, yıldızların gezegenlerle çevrili olduğunu ve bu gezegenlerin kendi yaşamlarını geliştireceğini öne sürmüştü. Dahası, evrenin aslında sonsuz olduğunu da savunmuştu.

1593'te Bruno, Roma Engizisyonu tarafından yargılandı. Bruno'nun panteizm düşünceleri, Roma Kilisesi'nde büyük endişe konusu oluşturdu. Engizisyon onu suçlu buldu ve 1600 yılında kazıkta yakıldı.

1961'de gökbilimci Frank Drake tarafından önerilen Drake denklemi, yabancı yaşamla ilgili en önemli soruları ele alıyor ve bizimle iletişime geçmek için teknolojik açıdan üstün bir uygarlık için gerekli olan cihazları ve değişkenleri değerlendiriyor.

Astrobiyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, son yıllarda keşfedilen yabancı gezegenlerin sayısının fazlalığına ve Drake tarafından önerilen denkleme farklı bir açıdan bakmanın zamanı geldi.

Araştırmacı ve Rochester Üniversitesi profesörü Adam Frank, "Kaç tane yıldız bulunduğunu uzun zamandan beri tahmin etsek de, yıldızlar çevresindeki kaç gezegenin teorik olarak hayatı barındıran yapılar olduğunu bilemeyiz. Yine de olasılıklar, muazzam oranda yaşam olduğundan yana." açıklamasını yaptı.

Olasılıklar

Washington Üniversitesi'ndeen astronom ve araştırmacı Woodruff Sullivan da benzer görüşleri paylaşıyor. Sullivan, dünyanın evrendeki yerini baz alarak karışık hesaplamalara girdi. Yıldızların ve galaksilerin sayısı da esas alındı. Bir başka deyişle, yaşam koşulların olmadığı bir gezegenin bulunmama olasılığı 10 trilyonda bir.

Araştırmacılara göre, zeki uzaylıların bizden önce evrimleşmesi ihtimali çok yüksek. Evrenin tahminen 13 milyar yaşında olduğu varsayılıyor. Yani söz konusu uzaylı türlerinin ve yaşanılası gezegenlerin yok olma ihtimali çok yüksek.