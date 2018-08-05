Bilim İnsanları, Uzaydaki En Soğuk Noktaya Ulaştılar

Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalışılan ve 5. element olarak bilinen BEC'ler ile uzayın en soğuk noktasına ulaştılar. Bu, yıllardır yapılan çalışmalar arasında en heyecanlandıran gelişmelerden biri oldu.

Onlarca yıl süren araştırmalara rağmen, bilim insanları, Evrenin dört temel kuvvetinin birbirine nasıl uyduğunu anlamaya çalışıyorlar. Kuantum mekaniği, bu kuvvetlerin üçünün en küçük ölçekler (elektromanyetizma, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler) üzerinde nasıl birlikte çalıştığını açıklayabilirken, Genel İzafiyet en büyük ölçeklerde nasıl hareket ettiğini açıklar (yerçekimi). Yerçekiminin, en küçük ölçeklerde madde ile nasıl etkileşime girdiğini anlamak için, bilim insanları gerçekten son derece modern deneyler geliştirdiler. Bunlardan biri, yakın zamanda Bose-Einstein yoğuşmaları (BECs) olarak bilinen atom bulutları oluşturarak bir kilometre taşına ulaşan ISS'de bulunan NASA'nın Soğuk Atom Laboratuvarı (CAL). Bu laboratuvar, BEC'lerin yörüngede yaratıldığı ilk zaman geliştirildi ve fizik yasalarını araştırmak için yeni fırsatlar sunuyor.

lk olarak 71 yıl önce Satyendra Nath Bose ve Albert Einstein tarafından tahmin edilen BEC'ler, mutlak sıfırın hemen üzerindeki sıcaklıklara ulaşan ultra-kristal atomlardır. Bu parçacıklar uzun ömürlü ve hassas bir şekilde kontrol edilir, bu da onları kuantum olaylarını incelemek için ideal bir platform haline getirir. Yaklaşık iki hafta önce, CAL bilim insanları, tesisin alkali grubunda yumuşak, gümüş-beyaz metalik element olan rubidyum atomlarından BEC'ler ürettiğini doğruladılar. Raporlarına göre, 100 nanoKelvin kadar düşük sıcaklığa ulaşmışlardı, (-273 santigrat derece; -459 Fahrenheit). Bu kabaca ortalama uzay sıcaklığından 3 K daha soğuktur (-270 santigrat derece; -454 Fahrenheit).

Benzersiz özelliklerinden dolayı, BEC'ler gazlardan, sıvılardan, katılardan ve plazmadan farklı olarak beşinci bir madde durumu olarak karakterize edilir. llk BEC, 1995 yılında bir laboratuvarda Eric Cornell, Carl Wieman ve Wolfgang Ketterle'den oluşan ve 2001'de Nobel Fizik Ödülü'nü başarılarından dolayı paylaşan bir bilim ekibi tarafından üretildi. O zamandan bu yana, Dünya üzerinde yüzlerce BEC denemesi yapıldı ve hatta bazıları son derece güçlü roketlerin içinde uzaya gönderildi.