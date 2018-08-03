Bilim İnsanları Gizemli Bir Radyo Sinyali Aldı

Bilim insanları oldukça şaşkınlık yaratan bir radyo sinyali aldı. Alınan bu sinyalin uzaylılardan kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Uzay, daima bilinmezliklerin, merak edilenlerin var olduğu sonsuz boşluk olarak düşünülür ve orada yaşanan her şey ayrı bir heyecana neden olur. Hatta işin içine uzaylılar girince heyecan doruklara çıkar. Bilim insanları bu heyecanı körükleyecek gizemli bir radyo sinyali aldı. Düşük frekanslı süper hızlı patlama (FRB) sadece 1 milisaniye sürdü.

Uzmanlar, bu sinyalin Samanyolu'nun ötesinden alınan en düşük radyo frekansı olduğunu söylüyor ve bu yüzden kaynağının son derece güçlü olduğu düşünülüyor. Başka teoriler ise FRB 180725A adlı sinyalin kara delikten hatta uzaylı bir uygarlıktan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bu frekanslar (FRB), ilk olarak 2007 yılında keşfedildi ve o zamandan beri sadece yaklaşık 24 tane alındı.

En son alınan düşük frekanslı süper hızlı patlama 25 Temmuz'da British Columbia'daki Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (Chime) teleskopu ile tespit edildi. Nottingham Üniversitesi astrofizik profesörü Christopher Conselice, keşfin FRB'lere neyin sebep olduğunu daha iyi anlamanın yolunu açabileceğini söyledi. Profesör konuyla ilgili : “Kökenini bilmiyoruz, birtakım şeylerden kaynaklanıyor olabilir. Patlayan yıldızlar, süpernovalar, pulsarlar, magnetarlar, nötron yıldızları gibi egzotik yıldızlar veya uzak gökadaların merkezindeki büyük kara delikler olabilirler. Henüz anlamadığımız başka fiziksel mekanizmalar bile olabilir” dedi.