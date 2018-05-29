Bilim İnsanları, Vücudumuzun En Verimli Saatlerini Açıkladı!

Her ne kadar kendinizi sabah çalışmaya zorlasanız bile beyniniz geceleri çok daha dinç çalışıyor olabilir. Peki bunun arkasındaki sebep ne?

Günün belli saatlerinde kendimizi ne kadar zorlarsak zorlayalım çalışmayı ya da herhangi bir iş yapmayı beceremeyiz. Peki bunun sebebi nedir, hiç düşündünüz mü? Biyolojik saat kavramını birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bu kavram tıpkı uyku saatleri gibi çalışma saatlerinize de etki ediyor.

Bu saatler neye göre belirleniyor, hangi saatler günün en verimli saatleri, gelin hep birlikte The Scientific Secrets of Perfect Timing (Bilimsel Gizemlerle Mükemmel Dakiklik) adlı kitaptaki ipuçlarına bir göz atalım:

Hemen hemen herkes günün belli saatlerinde belli ruh hallerine bürünür ve bunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Dünya çapında 84 ülkede 2,4 milyon kişiden 509 milyon tweet alan bilim insanları, belli saatlerde insanların belirli ruh hallerine büründüğünü keşfetti.

Günün en belirleyici saati ise sabah saatleri. Genellikle insanlar, sabah saatlerinde dinç ve mutlu olur ve çok daha verimli çalışır. Bu his genellikle ise öğlen saatlerinde kaybolup gider.

Bu nedenle günün sabah saatlerinde herhangi bir toplantı ya da iş görüşmesi yapmak, sizin için oldukça kazançlı olacaktır. 2001'den 2007'ye kadar araştırmayı sürdüren bilim insanları Amerika'da 26.500'den fazla kişinin iş günü bittiğinde çok daha yorgun ve isteksiz olduğunu belirledi. Bilim insanları bu durumdan yola çıkarak sabah saatlerinde çok daha konsantre olduğumuzu ve bu durumun öğle saatlerinde zirveye çıktığını da söyledi.

Ayrıca herhangi bir doktor randevusuna gidiyorsanız bunu sabah saatlerinde gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Çalışmalar gösteriyor ki sabah saatlerinde doktorlar daha sık ellerini yıkamak gibi önemli şeylere dikkat ediyor ve size çok daha iyi teşhis koyabiliyor.

Stres hormonu ise sabah saatlerinde vücudunuzu çok daha fazla etkiliyor. Bu yüzden başkalarından tavsiye almak için sabah saatleri oldukça iyi bir vakit. Bilim insanları stres hormonu olan kortizolun uyanıklıktan sonra %50 seviyesinde artma eğiliminde olduğunu bulmuştur. Ancak stres seviyemizin artması bizi daha keskin bir zihne ve karar verme iç güdüsüyle de buluşturuyor.

Sabah saatleri tüm işler için de uygun değil. Örneğin yaratıcılık gerektiren resim çizmek veya enstrüman çalmak gibi aktiviteleri öğleden sonra yapmak sizin için çok daha verimli olacaktır. Ancak öğleden sonra daha analitik işler yapmanız gerekiyorsa bu işleri sabah halletmeniz ve sonrasında iyi bir şekilde dinlenmeniz iş verimliliğinizi arttıracaktır.

Bununla birlikte her 5 insandan birisinin beyni geceleri çok daha aktif çalışır. Eğer böyle olduğunuzu düşünüyorsanız planlarınızı öğleden sonra ve akşam saatlerinde ayarlamaya çalışabilirsiniz ama %60 ya da %80 oranında insan beyni gündüzleri çok daha aktif çalışmakta.

Ancak tüm bunlara rağmen iş verimliliğinizin en üst düzey olduğu saatleri en iyi yine siz bilebilirsiniz. Bu yüzden en dinç olduğunuz ve beyninizin en aktif çalıştığı saatleri dikkatli bir şekilde takip edin ve programınızı ona göre ayarlayın.