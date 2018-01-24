Bilim İnsanları, Protein Moleküllerini Saymayı Başardılar!

Bilim insanları, bir hücredeki tüm protein moleküllerini saydılar. Sonuçlar, yaşamımızın ve hala gizemi çözülemeyen pek çok hastalığın kökeni hakkında önemli veriler sunabilir.

Bilindiği üzere tüm canlı organizmaların temel yapı birimleri olan proteinler, yaşamın devamlılığı ve bu devamlılığın nasıl sağlandığına ilişkin oldukça önemli roller üstleniyorlar. Hücrelerimiz içindeki bütün ağır işleri yapan bu organizmaların aktiviteleri, hücrelerimizin birbirleriyle ne kadar iyi çalıştıklarını ya da iletişim kurduklarını belirleyen yegane şeylerdir.

Diğer yandan proteom adı verilen ve belirli protein gruplarından oluşan toplulukların, oldukça dinamik yapıda oldukları ve çevresel koşullardan sürekli olarak etkilendikleri biliniyor.

Proteinlerin temel önemi göz önüne alındığında, bir hücrenin içinde gerçekten nelerin olup bittiğini tam olarak anlayabilmek için bilim insanlarının, hücre içindeki protein sayısını neden merak ettikleri de anlaşılabilir.

Ancak bu konuda kesin bir sayım ile sonuç almanın zorluğu, yıllardır farklı yöntemler kullanılsa da net veriler elde edilmesini zorlaştırmıştır.

Yapılan son araştırma ise “Saccharomyces cerevisiae” (SC) adı verilen ve eski çağlardan beri bira, şarap ve ekmek yapımında kullanılan bir tür maya örneği üzerinde gerçekleştirildi. SC, yapısı gereği en önemli maya türü arasında gösteriliyor ve üzüm meyvesinin kabuğundan izole ediliyor.

Bilim insanları, SC’nin inceleme altına alındığı 21 farklı analizin sonuçlarını tekrar mercek altına aldılar. Bu sayede oldukça geniş veri kümeleri üzerinde çalışabildiler. Ekip, hücre başına düşen protein molekülü miktarını ölçmek için eşleştirmeler yaparak süreci yönetti.

Sonuçlara göre inceleme altına alınan SC maya mantarının, 5,858 protein topluluğuna yani proteoma sahip olduğu tahmin ediliyor. Ortalama bir maya hücresinde bu protein moleküllerinin 4.2 x 10 ^ 7 yani 42 milyon olması gerektiğini anlaşılıyor. Maya hücresindeki protein türlerinin çoğu 1.000 ila 10.000 molekül içeriyorlar.

Araştırmacılar, bir maya hücresindeki protein sayısının güvenilir bir değere sahip olmasını sağlamakla birlikte, çalışma için geliştirilen yöntemler daha da büyük önem taşıyabilir. Gelecekte benzer yaklaşımlar, insan hücrelerindeki protein sayısını tespit etmek için kullanılabilir.

Bildiğiniz gibi Alzheimer ve ALS gibi henüz çözümü bulunmayan hastalıkların çoğu, hücrelerimizdeki proteinlerin anormal işleyişinden kaynaklanıyor. Yaşam için oldukça önemli olan bu küçük moleküller hakkında daha fazla bilgi edinmek heyecan verici.