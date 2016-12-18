Bilim İnsanları Yaşlanmayı Tersine Çevirmenin Yolunu Buldu!

Yeni bulunan yöntem ile kendini yenileyen hücreler, insanların gençleşmelerini sağlayabilir.

Benjamin Button filmini izlemeyeniniz var mı bilemiyoruz fakat belli bir yaşına gelen her insan, muhtemelen tıpkı Button gibi giderek gençleşmeyi düşünmüştür. Amerikalı araştırmacıların hayata geçirdikleri yeni bir çalışma, bu düşünceyi hayalden öteye götürebilir.

Amerika, Kaliforniya'da bulunan Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yapmakta olan araştırmacılar, yetişkin hücreleri embriyonik kök hücrelere dönüştüren genetik kurgulama yöntemi ile hücrelerin yapısını yeniden kurgulamayı başardılar.

Erken yaşlanma hastalığı taşıan fareler üzerinde yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar elde eden araştırmacılar, söz konusu yöntem sayesinde hem farelerdeki yaşlanma etkisinin ortadan kalktığını, hem de yaşam sürelerinin %30 civarında arttığını gözlemlemişler.

Embriyonik kök hücrelerine dönüşen yetişkin hücreler, insan hücrelerinde de işe yararsa hücrelerin gençleşmesi sağlanabilir.

Tabi bu yöntemin bazı yan etkileri de mevcut. Daha önceden bu yöntemin organizmada kanser oluşumuna yol açtığı ya da organları fazla gençleştirerek çalışma işlevlerini bozduğu gözlemlenmişti. Bu durum da yöntemin canlılar üzerinde uygulanabilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştu. Fakat yeni yapılan uygulamalarda elde edilen olumlu sonuçlar, yöntemin daha fazla geliştirilmesinin de önünü açacak gibi.