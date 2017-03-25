University Medical Center in Rotterdam'daki araştırmacılar, yaşlı ve hastalıklı hücrelerin yok olmasını sağlayan bir molekül keşfettiler.

Yaşlı olmasanız bile, vücudunuz yaşlı ve yaşlı ve hasar görmüş hücrelere ev sahipliği yapabiliyor. Şimdiyse araştırmacılar bu yaşlı hücreleri yok eden bir molekül geliştirdiler. Bileşik, yaşlı fareleri hareketlendiriyor ve daha genç gözükmelerine neden oluyor. Gelecekte, bu insanlar için de aynı şeyi başarabilir.

Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nden hücre ve moleküler biyoloji uzmanı Francis Rodier, "Kesinlikle alanomda önemli bir gelişme. Bu bulgu, bir kişinin, belirgin bir yan etkisi olmadan yaşlı ve hastalıklı hücrelerden kurtulabildiğini ilk kez kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Yaşlandıkça, kalp rahatsızlığı, artirit ve diyabet gibi hastalıklara katkıda bulunan hücreler ortaya çıkıyor. Bilim insanları, yaşlanmış yaşlı hücrelerini göndermek için fareleri genetik olarak değiştirdiler, böylece kemirgenlerin daha uzun süre yaşamasına ve damarlarındaki plak oluşumunu azaltmasına izin verildi. Bu genetik değişiklikler insanlar için henüz pratik değild, ancak araştırmacılar yaşlanmaya bağlı olarak hücreleri öldüren ve senolitik olarak bilinen en az yedi bileşiği saptadı. Bir klinik araştırma sayesinde, böbrek hastalığı olan hastalarda iki ilaç test ediliyor.

Bununla birlikte, birçoğu kanser ilaçları olan bileşikler, yan etkiler ile birlikte gelir. Sağlıklı hücreleri öldürebilir veya trombosit sayısındaki düşüş gibi yan etkileri tetikleyebilir. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden hücre biyolojisi uzmanı Peter de Keizer ve meslektaşları yaşlanan hücrelere farklı bir strateji ortaya koydular. Yaşlanma karşıtı hücreler, p53 olarak adlandırılan koruyucu bir proteini tetiklemeleri gereken DNA hasarını taşırlar. Bunun yerine, araştırmacılar, farklı bir protein olan FOXO4'un p53'e kilitlendiğini ve görevini yerine getirmesini engellediğini keşfetti...

Bu etkiyi azaltmak için De Keizer ve arkadaşları, peptit olarak bilinen, p53'e eklenen FOXO4 segmentinin kısaltılmış bir versiyonunu taşıyan bir molekül tasarladılar. FOXO4 ve p53'ün bağlanmasını engelledi ve yaşlanan hücreleri intihar etmeye itti. Ancak sağlıklı hücreler sağlam kaldılar

Araştırmacılar molekülü hızla yaşlanan mutant farelere enjekte etti. Bu kemirgenler, diğer farelerden farklıdır: Normal farelerin yarısı kadar yaşarlar ve sadece birkaç aylıkken kürkleri dökülmeye ve böbrekleri zayıflamaya başlar. Bununla birlikte, molekül, kürkün yoğunluğunu artırdı, böbrek hasarını tersine çevirdi. Araştırmacılar normal, yaşlı farelerde molekülü test edince benzer bir görüntü saptadılar: Böbreklerine ve kürklerine yardım etmenin yanı sıra, molekül çevrelerini keşfetmek için istekliliklerini de arttırdı. Elbette insan testleri için çok erken ancak sonuçların umut vaat ettiğini söyleyebiliriz.

