Bilim İnsanları Yeni Bir Cam Türü Keşfettiler

Pennsylvania State Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, metal ve organik bileşiklerden oluşan yeni bir cam sınıfı buldular. Daha esnek ve kolay şekillendirilebilir olan cam türü, oldukça kullanışlı görünüyor.

Metal-organik bileşiklerden yapılan yeni cam türü daha esnek özelliklere sahip durumda. Şekillendirme kabiliyetindeki diğer 50 tip gözlüğe oranla, bu cam türünde daha iyi performans sağlıyor. Oldukça kullanışlı özelliklere sahip olan cam türü, diğer türlere de örnek olacak cinsten.

Bilim adamları bu kapsamda yaptıkları araştırmalarını ZIF-62 olarak adlandırdılar. Yeni keşfedilen cam türü, silisyum atomları yerine çinko atomları etrafında oluşan normal cam ile aynı atomik yapıya sahip. Benzer yapıya sahip olmasına rağmen yeni keşfedilen cam türü, daha hızlı oluşturuldu.

Penn eyaletindeki araştırma ekibi, ZIF-62’nin farklı birçok cam malzemenin özelliklerini geçtiğini iddia ediyor. Yeni cam modeli klasik camlardan farklı olarak, benzimidazo ve imidazole isimli kimyasal bileşenlerle çevrelenmiş bir çinko atomuna sahipti. Araştırmacılar ayrıca çalışmaları sırasında, benzimidazole miktarını artırmanın, cam şekillendirme yeteneğini daha da artırdığını keşfetmişlerdi.

Bu bağlamda bilim insanları, ZIF-62’nin diğer gözlüklere (inorganik, organik ve metalik) kıyasla çok yüksek bir viskozite indeksine (Bir akışkanın viskozitesinin sıcaklıkla değişimini göstermek amacıyla geliştirilmiş bir sistem) sahip olduğunu doğruladı. Bu ise cama daha yüksek bir esneklik özelliği kazandırıyordu. Yeni keşfedilen metal-organik çerçeve, yüksek hızlı internet, parçalanmaya dayanıklı pencere veya esnek dokunmatik ekran teknolojisi gibi diğer çeşitli uygulamalar için fiber optik kablo içinde kullanılmak içinde bir alternatif olabilirdi.

Şimdiye kadar camın mekanik ve optik özelliklerini analiz eden ekip, şu anda yeni camın ticari üretimi için uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir yol bulma sürecinde bulunuyor. Çinko bazlı üretilen yeni camın başarısı, üreticileri diğer gözlükler üzerinde de çalışmaya teşvik ediyor. Peki siz yeni keşfedilen bu cam tipi hakkında neler düşünüyorsunuz? Cam bunlardan farklı olarak hangi alanlarda faaliyet gösterebilir?