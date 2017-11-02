Bilim İnsanları Yeni Bir Orangutan Türü Keşfetti

Bilim insanları Pongo tapanuliensis adlı yeni bir tür orangutan keşfetti. Yeni keşfedilen Pongo tapanuliensis (Tapanuli) orangutanlarının neslinin tehlikede olduğu düşünülüyor.

Dünya'daki tüm orangutanlar bir futbol sahasını doldurabilecek kadar az. Bilim insanları bu futbol sahasının bir bölümünde bulunan orangutanların diğerlerinden farklı olduğunu keşfetti. Kuzey Sumatra'da küçük orangutanlar üzerinde çalışan bilim insanları yeni bir maymun türü keşfettiklerini duyurdu. DNA olarak en yakın akrabalırımız olduğu söylenen şempanze ve orangutanların son yıllarda bazı yeni türleri keşfediliyor. 2001 yılından bu yana yapılan araştırmalarda bulunan yeni tür sayısının 2 (Pongo pygmaeus ve Pongo abelii) olduğu biliniyordu. Ancak üçüncü bir tür daha ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılar "Yeni maymun türünü tanımlamak son derece heyecan verici" dedi.

Ancak bilim insanları her ne kadar yeni bir tür keşfettikleri için heyecanlı olsa da bu türün daha ne kadar hayatta kalacağı konusunda da endişeli. Araştırmacılar, 1000 km2'lik bir alanda 800'den daha Pongo tapanuliensis bulunduğunu ve bu alanın kaçak ticaret bölgesi olduğunu vurguluyorlar. Öte yandan bölgede bir altın madeni ve bir hidroelektrik santrali de bulunuyor.

Yeni türü diğerlerinden ayıran özellik ise araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre kafatası yapısından kaynaklanıyor. Araştırmacılar, Dünyadaki 10 kurumun elinde bulunan 33 kafatası ve çeneyi diğer yetişkin erkek orangutanlarla karşılaştırdı ve Tapanuli erkek kafatasının diğer bireylerden daha küçük olduğunu farketti. Ayrıca araştırmacılar, Tapanuli erkeklerinin uzun süren coşkulu çağrılarının diğer bilinen iki türünün çağrılarından farklı olduğunu ve canlıların Bornean orangutanlara kıyasla daha tarçın renkli keçelernin bulunduğunu ve kırılgan bir dokuya sahip olduklarını belirterek türün özelliklerini de inceledi. Siz bulunan bu yeni türle ilgili ne düşünüyorsunuz, bu keşifler dünya tarihini yeniden yazabilir mi?