Bilim İnsanları Yeni Bir Geometrik Şekil Keşfettiler

Her geçen gün gelişen teknoloji ve bilim, bizler için yeni bilgi kaynakları sağlıyorlar. Bu noktada gelen son gelişmelere göre, bilim insanları yeni bir geometrik şekil keşfettiler.

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Lehigh Üniversitesi’nde bulunan bilim insanları, fen ve matematik tarafından daha önce hiç bilinmeyen bir yapıyı keşfettiler. Deriyi oluşturan epitelyum hücrelerin içinde saklandığı belirtilen geometrik şekil, fen ve matematik alanlarına yeni bir bakış açısı getireceğe benziyor.

Epitel hücreler, insan vücudu için önemli hücrelerden biri olmakla birlikte, bedensel organlarımız haline gelen embriyoların gelişiminde yapıların kurulmasına katkı sağlar. Bu sayede sadece dış cildimizi oluşturmakla kalmayan epitelyum doku, aynı zamanda iç organlarımızın da yüzeyini kaplar.

Bu bağlamda bilim insanları yaptıkları çalışmalarda yeni bir geometrik şekle eriştiler. İlk bakışta karmaşık görünen şekil, kesik bir piramidi andırıyor. Renklendirildiğinde daha anlaşılır olan şekil, daha önce hiç karşılaşılmadık türdendir. Bilimsel literatürde daha önce tarif edilmediği belirtilen şeklin bir ucu beş kenara sahipken, diğer ucu altı kenara sahip. Oldukça farklı görünen şeklin ismi ise henüz yok.