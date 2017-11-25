Yıldızlararası Ziyaretçiye Roket Gönderilmek İsteniyor

Bilim insanları, geçtiğimiz haftalarda keşfedilen ve bilinen ilk yıldızlararası ziyaretçi olma özelliği taşıyan astroidi takip etmek için, roket göndermek istiyor.

Lyra takımyıldızının Vega sınıfından 95.000 km hızla fırlayan ve adına Oumuamua adı verilen puro şeklindeki ziyaretçiyi, bilim insanları daha yakından incelenmek istiyor. Bu arada, bu cismin kaynağı Vega olmayabilir; zira bu hızla oradan Dünya yakınlarına gelebilmesi için 300 bin yıl geçmesi gerekiyor. Buradaki imkansızlık da burada yatıyor, çünkü; bilim insanları Vega'nın 300 bin yıl önce farklı bir konumda olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar, Oumuamua'nın yüz milyonlarca yıldır tek başına uzayda yolculuk yaptığını tahmin ediyor.

Bilim insanları, cismi araştırarak Güneş Sistemimize düşündüğümüzden daha sık giren extrasolar asteroitler hakkında daha fazla bilgi toplayabileceklerini düşünüyorlar. Bu bağlamda, Yıldızlar Araştırmaları Girişimi adlı bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir grup araştırmacı, ziyaretçimizi ziyaret etmek için bir roket göndermek istiyor.

Araştırmacılar tarafından 'Lyra Projesi' adı verilen görevin, Oumuamua'nın Güneş Sistemi'mizden çıkacak olmasından dolayı oldukça zor olduğu belirtiliyor. Pratik anlamda şuan için Oumuamua'yı takip etmenin imkansız olduğunu söyleyen bilim insanları, "İnsanlığın şimdiye kadar yapmış olduğu en hızlı nesne olan Voyager 1'in hiperbolik aşırı hızı 16.6 km / s 'dir. Oumuamua zaten güneş sistemimizi terk ediyor , gelecekte başlatılan herhangi bir uzay aracının onu takip etmesi gerekecek." ifadelerini kullandılar . Bilim insanları buna bağlı olarak bu görevin bir an önce başlatılması gerektiğini de vurguladılar.

Oumuamua'nın 20 Kasım'dan itibaren hızını 138.000 kilometre / saate çıkarması ve Mayıs ayında Jüpiter'in yörüngesinden geçmesi bekleniyor. Bu arada Oumuamua'nın hızını tam olarak anlayabilmek için NASA tarafından Jüpiter'in yörüngesine oturması için gönderilen Juno uzay aracının 5 yıllık bir yolculuk yaptığını belirtmekte fayda var.