Bilim İnsanları Yutulabilen Vücut Sensörleri Tasarladılar!

Gelişen teknolojinin en büyük yararları şüphesiz ki sağlık alanına yansıyor. Bu nokta büyük bir yol kat eden bilim insanları, yutulabilen ve sonrasında vücutta kaybolan sensörler tasarladılar.

Vücudumuzda bulunan bakteriler ve moleküller sağlığımız hakkında bizlere büyük ipuçları veriyor. Ancak deyim yerindeyse kapalı bir kutu olan vücudumuzun derinlemesine incelenmesi tahmin edersiniz ki bazı zamanlarda bir miktar zor olabiliyor. Durum böyle olunca bilim insanları bizler için oldukça faydalı olabilecek bir icatta bulundular.

Bağırsak sensörü olarak adlandırılabilen vücut sensörü, bir kalem kapağı büyüklüğünde ve yutulması oldukça kolay. Genetik olarak kandaki zararlı bir bileşiği tespit etmek için tasarlanan bu sensör, eğer aradığı bakteri bölgede mevcutsa patlayarak dağılıyor. Akıllı telefonlardan da izlenebileceği iddia edilen bu sensör, şimdiye kadar domuzlarda test edildi ve mide sorunlarını çözmede etkili olduğu görüldü.

Science dergisinde yayınlanan bu çalışmaya göre, 50 yaş üzeri kişiler için neredeyse mecburi tutulan kolonoskopi bu hapı yutmanız halinde çok daha kolay bir hal alacak. Öte yandan bilim insanları insanların haplarını içip içmediklerini kontrol edebilen bir sensör daha geliştirdiler. Dijital hap olarak adlandırılan sensör, hastaların ilaçlarını alıp almadıklarını denetleyebilecek. Şu an için gelişimi tamamlanmamış bu hap hayata geçerse, yaşlıların veya unutkan kişilerin hayatı da çok daha kolaylaşabilir.

Vücutta kendi kendine yok olan bu maddelerin belki de en iyi tarafı kendiliğinden eriyebilmesidir. Diğer yandan herhangi bir ameliyatla çıkarılma gereği duyulmayan sensörlerin henüz insanlar üzerinde test edilmediğini de söylemekte yarar var.