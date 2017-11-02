İnsanların, Köpekleri İnsanlardan Daha Fazla Sevebiliyor!

Bazı köpek sahipleri dört ayaklı dostlarını o kadar çok seviyorlar ki, onları çocukları gibi görebiliyor, en yakın dostlarından ve hatta ailelerinden bile daha değerli gördüklerini belirtiyorlar. Bilim, bu sevginin gerçekliğini ispatladı.

Society & Animals dergisinde yayınlanan bir araştırmada; insanların köpeklere diğer insanlardan daha çok sempati beslemelerinin kanıtları sunuluyor. Toplamda 240 öğrencinin katıldığı deneyle ulaşılan veriler, bu sevginin kaynağını gözler önüne seriyor.

Deney esnasında katılımcılara sahte gazete haberleri gerçekmiş gibi gösteriliyor. Haber, bilinmeyen bir saldırgan tarafından öldürülen kurbanı konu alıyor. Her bir katılımcı, toplamda 4 haber okuyor ve bu haberlerdeki kurbanlar 30 yaşında bir kadın, bir bebek ve bir yetişkin ve bir de yavru köpek olarak sunuluyor.

Okumaların ardından bilim insanlarının gözetimi altında bütün katılımcılar empati testine tabi tutuluyorlar ve nasıl hissettikleri anlaşılmaya çalışılıyor. Ekip, ilk etapta kurbanların savunmasızlık düzeylerinin, okuyuculardaki endişe düzeylerini etkileyeceği görüşünde olsa da sonuçlar şaşırtıcı oluyor.

Yavru köpek, yetişkin köpek ve bebek ile aynı empati seviyelerine sahipken, 30 yaşındaki kadının haberi en az empati eğilimi gösterilen haber oluyor. Yetişkin köpek ise sadece bebeğin olduğu habere kıyasla daha düşük puan alarak 3. sıraya yerleşiyor. İkinci sırada ise bebeğin haberi yer alırken, kurulan empati düzeyi en yüksek olan haber yavru köpeğinki oluyor.

Geçtiğimiz ay bir başka bilim dergisi olan Scientific Reports, diğer bir araştırma ile köpeklerle insanlar arasındaki etkileşimi başka bir açıdan ele aldı. Ekip, bir insanın köpeğe dikkatli bakması sonucunda köpeklerin daha fazla mimik yaptıkları sonucuna ulaştı.

Bu çalışmanın deney aşamasında 24 farklı köpeğin insan bakışı altındaki tepkileri video olarak kaydedildi. Daha önceleri köpeklerin bu ifadelerinin bilinçsizce olduğu düşünülüyordu fakat sonuçlar bunun tam tersini kanıtladı. Köpekler, insanlar kendilerine baktıklarında gözlerini daha çok büyütüyorlar.

Tarih boyunca vahşi doğanın liderleri olan kurt atalarından bugünkü tatlı köpeklere evrilen sevili dostlarımız, gönlümüzü çalmanın gizli formüllerini keşfetmişler.