Bilime Göre Dünyanın En Kötü Kokan Şeyleri Bunlar!

Çürüyen organik şeyler, hayvan salgıları ve daha yüzlercesi… Gün içerisinde burnumuz o kadar kötü kokulara maruz kalıyor ki, daha kötüsü ne olabilirdi sorusunu ister istemez düşünüyoruz. Aslında bilim insanları da düşünüyorlar, hatta bu konuda ilginç cevapları var.

Twitter’ı aktif olarak kullanan bilim insanları, insanlık tarihinin milyon dolarlık sorularından birisine cevap aradılar: Dünyadaki en kötü koku nedir?

Şiddetli tartışmaların alevi sürüngen ve amfibi uzmanı Devid Steen tarafından tetiklendi. Mart ayından bu yana devam eden tartışmalardan sonra konunun sıkı bir takipçisi soruyu yineledi: Peki en kötüsü hangisi?

Ölü şeyler, bedensel salgılar ve balıklarla ilgisi olan her şey… Cevaplar uzayıp gidiyor. Bu nedenle aralarından bilimsel tespitler sonucunda seçilmiş olanları sizlere sunalım:

"Birilerinin yolda bulduğu büyük bir ölü kaplumbağaya denk geldiğimi hatırlıyorum. Georgia sıcağına maruz kalmıştı. Yürürken istifra etmiştim."

"Ölü kamlumbağalar. Kokuları ruhumu mahvetti."

"Ölü bir sarı gelincik bedeniyle, sıcak bir günde, kısa bir süre önce... Acımasızcaydı."

"Sıcak bir günde bu ölü kurbağaların bulunduğu bir poşetle toplu taşıma araçlarına binmek… Kalabalık bir trende bacak boşluğu için ayrılan bölmeye bıraktım"

"2003 yılında bu balina iskeletini çıkarmıştık. Yaklaşık 6 haftadır ölüydü. Bazen hala koktuğumu zannediyorum!"

"Sırayla en kötü kokular: Taze kokarca salgısı, şişmeye müsait ölü şeyler, akbaba kusmuğu ve balık yiyen şeylerin dışkıları."