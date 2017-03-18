Bilim İnsanlarına Göre İnsan Ömrü 500 Yılı Aşabilir

İnsan ömrüyle ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, Evrim Mekanizması'nı kırdığımızda insanların 500 yıldan daha uzun süre yaşayabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz çağlarda insan ömrünün ortalama 30 - 40 yıl arasında olduğunu ancak gün geçtikçe insanların evrim geçirmesiyle birlikte ortalama ömrün 65-80 yaş aralığına çıktığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, insan ömrünün 500 yılı bile aşabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre şu anda insanların yaşamını dengeleyen ve birden fazla neslin daha hızlı şekilde dünyasını sağlayan Evrim Mekanizması, insan ömrünün 65-80 yaş aralığında olmasını uygun görüyor ancak bu mekanizma kırılırsa, insan ömrü beklenenden çok daha uzun olabilir. Öyle ki bilim insanları bu mekanizmayı kırmanın pek de uzak olmadığını, teknolojinin yaşam koşullarını belirlediği zaman bu mekanizmanın da kırılacağını belirtiyor.

Açıkçası teorik olarak insan ömrünün uzaması mümkün olsa da evrende her şey sınırlı sayıda ve her neslin hayatta kalabilmesi için belli kaynaklar bulunuyor. Kimse bu denli uzun süre, güçlük içinde yaşamak istemeyeceğinden ve insan ömrünün uzamasıyla dünya çok daha kalabalık bir yer olacağından dolayı belki de insan ömrünün şu anki yıl aralığında olması en iyi seçenek.