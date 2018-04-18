Birçoğumuzun bildiği ya da duyduğu bir mit de: "Bazı hayvanlar depremi önceden hisseder." Peki, bunun gerçeklik payı gerçekten var mı, söz bilim insanlarında.

Hayvanlar doğal afetleri tahmin edebilir mi? Birçok insan köpeklerinin veya kedilerinin depremden hemen önce dengesiz davrandıklarını iddia ettiklerini öne sürüyor. Peki, gerçekten de köpekler ya da kediler depremleri önceden hissedebiliyorlar mı? Cevabımız 'hayır'. Birçok iddiaya rağmen, yakın tarihli bir çalışma, hayvanların deprem olduğunda gerçek bir öngörü yeteneğine sahip olmadığını gösteriyor.

Amerika Sismoloji Topluluğu'nda yayınlanan çalışma, evcil hayvanların veya çiftlik hayvanlarının herhangi bir gerçek bir depremden önce bir tahmin etme yeteneğini konusunda ısrar eden kişilerin iddialarına odaklandı. Araştırmacılar verileri sonuç çıkarmak için taradılar, ancak iddiaların çoğunluğun hiçbir bilimsel veriye dayanmadığını hemencecik buldular.

Araştırmanın baş yazarı olan Heiko Woith: "Hayvanlar, dalgaların ürettiği sismik dalgaları algılayabilir. Başka bir seçenek de yeraltı sularındaki değişiklikler veya hayvanların algılayabileceği yerlerden çıkan gazların salınması, kedi köpek ön ayaklarının tetiklenmesinde etken olabilir." dedi.

Bu iddialardan her ikisinin de kanıtlanması için çok daha uzun süreli gözlemlere ihtiyaç var. Özellikle depremlerin kendiliğinden ve tahmin edilemez doğası göz önünde bulundurulduğunda, elbette kedi-köpek arkadaşlarımıza güvenmemiz daha normal ancak daha fazla bilgi sahibi olana kadar, bir depremi tahmin etmek için dört ayaklı arkadaşlarınıza güvenmemeniz en iyisi. Umuyoruz ilerleyen günlerde bilim insanları, kedilerin neden her gece garip hareketler yaptıklarına da bir sebep bulur.