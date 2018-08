Yeni bir araştırmaya göre kripto para madenciliğinde herhangi bir karbon emisyon kısıtlamasının olmayışı, madenciliğin iklim değişikliğini hızlandırmasına yol açıyor.

Katar Üniversitesi Asistan Profesörü Dr. Jon Truby tarafından yayınlanan ‘Decarbonizing Bitcoin: Law and Policy Choices for Reducing the Energy Consumption of Blockchain technologies and Digital Currencies’ adlı çalışmaya göre gittikçe artan kripto para madenciliği, iklim değişikliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir.

Kripto para madenciliğinin potansiyel faydalarının daha iyi anlaşılabilmesi için kripto para madenciliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Truby, ‘’Bitcoin uzun bir süre daha burada olacak ve bu sebeple gelecek modellerin ekonomik ve sosyal yararlarla ters düşecek enerji tüketiminden bağımsız olarak tasarlanması gerekiyor.’’ dedi.

Truby’ye göre başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para madencilik çalışmaları karbon emisyonunu ciddi şekilde artırıyor. Daha da önemlisi, kripto para madenciliği için gerçekleştirilen çalışmaların hiçbiri, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için belirlenen kısıtlamalara uymuyor ve iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Truby’ye göre kripto madenciliğinde çok fazla enerji harcanmasının bir diğer nedeni de dijital para birimleri konusunda çalışmalarda bulunan kişilerin, yaptıkları işin çevreye verdiği zarara karşı duyarsız olmaları. Truby, yüksek karbon emisyonunu engelleyen protokollerin hayata geçirilmesinin bu durumu engelleyebileceğini söylüyor.

Truby’nin araştırmasına göre kripto para madenciliği araçlarına getirilecek vergiler ve kısıtlamalar, kripto para madenciliği yapan kişileri daha az araçla daha fazla verim almaya mecbur bırakacağından karbon emisyonunun önüne geçme konusunda olumlu bir adım olabilir. Truby, kişileri ‘karbonsuz’ kripto para madenciliği yaptıracak yeniliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.