Bilim İnsanlarına Göre, Küfür Eden İnsanlar Daha Dürüst!

Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Gilad Feldman liderliğindeki uluslararası bir ekip toplumda küfürü analiz ederek, küfür eden insanların daha dürüst olduğu sonucuna vardı.

Yüzyıllar boyunca genlerimize işlenmiş olan küfürden kurtulmamız pek de olası olmasada, küfürlü konuşmanın herkes tarafından kabul edilebilir olmayışı çok normal. Ancak yapılan garip bir araştırmaya göre; küfürlü konuşan insanların, diğer insanlardan daha dürüst olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimleri dergisinde yayınlanan üç bölümlü çalışmada, bilim insanları tarafından oluşturulan ekip 276 kişinin üzerinde bir araştırma yaparak, nasıl küfür ettiklerini belirledi. Hatta en sevdikleri küfürler ve günlük kullanımları sorularak, sözü edilen küfür kelimeleri ile ilişkilendirdikleri duyguları (öfke ya da korku gibi) not etmeleri istendi.

Dürüstlük seviyelerinin ve yalan söylemeye ne kadar yatkın olduklarının ölçülmesi için psikolojik bir anket de dolduran katılımcılardan daha az yalan söyleyenlerin daha çok küfür yazıldığı tespit edildi. Ankete katılanların çoğunluğu ayrıca küfürlerin tipik olarak öfkenin olumsuz duygularını ifade etmek için kullanıldığını söyledi.

Genelleme yapılabilmesi adına farklı insanların Facebook profillerine ve ABD Devlet Dürüstlük Araştırması'nın mevcut kamu kayıtlarına da bakılarak tamamlanan araştırmaya göre sonuç:

“Küfür ve dürüstlük arasındaki ilişkide rakip görüşlere ampirik bir cevap vermek için yola çıktık. Daha yüksek bir küfür kullanımı oranının daha fazla dürüstlükle ilişkili olduğunu bulduk.”

Küfretmek hoş bir şey değil. Ancak insanoğlu bazen duygusal olarak rahatlamak adına bu yöntemi kullanabiliyor. "Kahretsin" demekle "hay .....na ......yım ya" demek arasında tatmin farkı olduğu aşikar. Ama siz yine de kahretsin demeyi tercih edin dostlar, sevgiyle kalın!