Mevcut Teknolojimiz Uzaylı Yapılarını Algılayabilir!

Dev teleskop ve geniş açılı kızılötesi araştırma teleskopları gibi modern IR teleskoplar, yakın çevredeki dünya dışı mega yapıları algılamak için titreşimleri izleyebilme özelliğine sahiptir. Bu teleskoplar, 652 ışık yılına kadar etkili bir menzile sahipler.

Son birkaç yılda uzmanlar, evrenimizin uzak yerlerindeki açıklanamayan olgular tarafından şaşkına döndüler. Doğal olarak açıklanamayan bir şekilde, uzak yıldızlar muazzam uzaylı yapılarıyla kaplanmış gibi görünüyor.

1960'da fizikçi Freeman Dyson, uzak yıldızları soğutmak ve enerjilerini kullanmak için mega yapılar inşa edebilen gelişmiş akıllı uygarlıkların varlığını ileri sürmüştü.

Tiflis Serbest Üniversitesi'ndeki bir çalışmada Profesör Zaza Osmanov, bu varsayımsal mega yapıların bilim tarafından henüz harmanlanmamış bir gerçek olabileceği konusunda yeni bir bakış açısı sunuyor.

Arxiv.org'da yayınlanan ve "Pulsarların etrafındaki Dyson halkaları algılanabilir mi?" başlıklı en son araştırmasına göre Osmanov, dünya dışı mega yapıların tespiti sorununu gözlem alanına taşıyor ve dikkatini Güneş Sistemine en yakın pulsarlara çekiyor.

Spesifik olarak, dünya dışı mega yapıların kızılötesi enerjinin imzalarını tanımlayarak, enerjilerin hangi mesafelerde olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, bu yapıların yayacakları IR radyasyonunun miktarı bakımından nasıl değişebileceğini inceleyip, mevcut araçları kullanarak evrenimizdeki uzaylı mega yapılarının tespit edilebileceğine inanıyorlar.

Profesör Osmanov'un açıklamasına göre böyle bir yapıya şans eseri rastlamış olabiliriz: "Keppler misyonunda keşfedilen Kİ8462852 adlı esrarengiz bir nesnenin tespit edilmesinden sonra kızılötesi Dyson benzeri kaynakların araştırılmasına olan ilginin arttığını görüyoruz. Belirtilen nesnenin akışının% 20'lik sıraya göre değişen boşluklarla karakterize edildiği gösterilmiştir. Öte yandan araştırmacılar, bozulmaların herhangi bir araçsal veya veri işleme faktöründen kaynaklanmadığını doğruladı."

Ayrıca Osmanov, bu yeni nesnenin garip davranışlarının kozmik yapılardan kaynaklandığı hipotezini araştırmak için bir dizi çalışma yapmıştı ancak, gerçekçi olmayan yüksek dalgalanma seviyesinin kökeni ile ilgili temel soru hala cevaplanamamıştır. Yine de bu köken ne olursa olsun KIC 8462852'nin keşfi, kozmik mega yapılar için araştırma başlattığını söyleyebiliriz.

Buna ek olarak, Profesör Osmanov; aynı yerde, mevcut aynı araçları kullanarak birden fazla mega nesnenin bulunup incelenebileceğini düşünüyor. Güneş Sistemimize baktığımızda, Profesörü Osmanov, bu alanda yaklaşık 64 pulsar bulunduğunu tahmin ediyor.

Osmanov'un tahminlerine göre gözlemlenebilir yerler içinde toplam 43 ila 85 mega nesne adayı var. Ve mevcut IR teleskopları gibi yeni nesil teleskoplar, gerçekten orada bulunan şeylerin değerli bilgiler sağlayabileceğini kanıtlıyor.

Pek çok uzman, sahip olduğumuz araçların akıl karıştırıcı keşifler yapmamıza yardımcı olabileceğine inanıyorlar.