Araştırmacıları tarafından daha büyük ölçekli gezinmede önemli bir rol oynayan yeni bir nöron türü keşfedildi.

Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları buldukları yeni nöron türünü, "mahalle hücresi" olarak adlandırıyorlar. Çünkü hücre, bir çevrenin genel alanları arasındaki farkları anlatabiliyor.

Hücreler, yerin daha ince taneli değerlendirmelerini sağlayan "hipokampal yer hücreleri" ile birlikte çalışıyor. Benzetme yapmak gerekirse, eğer bir kişi evinden başka bir bölgede uzak bir yere gitmeye çalışıyorsa, perirhinal korteks nöronları, sokaklarda ve mahallelerde gezinmeyi ele alıyor. Bu sırada da hipokampal yer hücreleri ancak ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor, tıpkı giden kişinin hangi evleri ardı ardına geçeceği gibi.

Bilim insanları, ortada örtüşen sekiz labirentte gezinirken, fare beyninin dört perdesindeki sinirsel aktivitelerini izleyerek yeni hücreler keşfetti. Bilim insanları, hipokampal yer hücrelerinin aktivitesinin farenin labirentinin hangi alanına bağlı olduğunu belirtirken, perirhinal korteksteki aktivitenin daha uzun sürdüğünü buldular.

Alzheimer hastalığına yardımcı olabilir

İnsan beyni tam anlamıyla farelerin beyni gibi işlemiyor fakat bu bulgular, daha genel bir ölçekte çevremizde nasıl gezindiğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, sürecin bozulduğu bazı koşullar hakkında fikir verebilirler. Bu kapasitenin olmaması ise Alzheimer hastalığının özelliklerinden biri.

Alzheimer uzmanları, beyindeki bu bölgede terapiye odaklandıklarında hastalıktan etkilenen hücreler için tedavi stratejileri geliştirebilirler.

Tedavi stratejileri, Alzheimer hastalarında, nilotinib ilacı ve hafif terapi gibi diğer muhtemel atılımlarla birlikte çalışarak, hastalığın gelişimini durdurmak için bir dizi yaklaşım sunabilir.