Arılarda Hızlı Öğrenmeyle Besin Miktarı Ters Orantılı Çıktı

Londra Üniversitesi Royal Holloway Biyolojik Bilimler Bölümünde yapılan bir araştırma, yaban arılarında hızlı öğrenmenin kovana getirilen besinle ters orantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Royal Holloway, Bitki ve Besin Araştırma Enstitüsü ve Guelph Üniversitesi'nden bilim insanları, bir süredir yaban arılarının öğrenme yetilerinin yiyecek arama performansları ve koloniye katkıları üzerinde çalışma yapmaktalar. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir araştırmayla bulguladıkları şey ise biraz şaşırtıcı doğrusu. Çünkü hızlı öğrenen yaban arılarının, yavaş öğrenen iş arkadaşlarına oranla çok daha kısa bir avlanma ömrüne sahip olduğunu tespit etmişler. Ayrıca hızlı öğrenen arılar, yavaş öğrenenlerle hemen hemen benzer oranda yiyecek topluyorlar.

Royal Holloway mezunu ve Bitki ve Gıda Araştırması uzmanı Lisa Evans, "Sonuçlarımız şaşırtıcı, zira biz yüksek bir öğrenme performansı ve uyum gücüyle geliştirilmiş bilişsel yeteneği sıklıkla birbiriyle ilişkilendiriyoruz, çünkü bu durum kişisel ya da grup halinde hayatta kalmak için çok daha faydalı kabul edilmekte." diyor.

Araştırmacılar, beş ayrı koloniden 85 adet yiyecek aramakla görevli arının görsel öğrenme performansını ölçtü. Onları laboratuvarda ekolojik olarak gerçekçi renklendirerek, birlik gerektiren görevlerle ödüllendirdiler sonrasında radyo frekansı teknolojisi yardımıyla her birinin kimliğini saptayarak gerçek doğalarındaki performanslarını ve kovanlarına getirdikleri nektar ve polen miktarını incelediler. Elde edilen sonuçlar yavaş öğrenen yaban arılarının koloni için daha fazla kaynak buldukları yönündeydi. Profesör Nigel Raine, "Bu oldukça enteresan bir durum. Çünkü biz özellikle arılar için öğrenmenin gerçekten önemli olduğunu biliyoruz. Doğal yaşam alanları düzenelerce çiçekle dolu olduğu halde, hangi çiçeklerin en fazla yarar sağladığını, çiçekleri ne zaman, nerede bulmaları gerektiğini öğreniyorlar." diyor.

Araştırmacılara göre, hızlı öğrenen yaban arılarının daha kısa süren yemek bulma kariyerleri diğerlerine nazaran daha yüksek olan idraklarıyla bağlantılı olabilir. Doktor Evans, "Sinir dokusu üretmek ve korumak metabolik olarak daha masraflıdır. Avlanma da öğrenmek gibi enerji gerektirir. Bu durum belki de diğerlerine nazaran daha hızlı öğrenen yaban arılarının avcılık hayatlarının neden daha kısa sürdüğünü açıklayabilir." diyerek açıklama getirmekte.

Yani anlaşılan o ki bir yaban arısıysanız eğer, diğer arılara nazaran daha akıllı olmanız, eve daha kolay ekmek getirebileceğiniz anlamına gelmiyor.