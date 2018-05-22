Astronotların ‘Kış Uykusuna’ Dalmalarını Sağlayacak İlaç!

Bilim kurgu filmlerinde sıkça rastladığımız, uzun süreli uzay seyahatlerindeki yapay “kış uykusu” gerçek oluyor. Rus bilim insanları, kozmonotların ve astronotların uzun mesafelerde uyumaları için ilaç geliştirdiklerini açıkladılar.

Yıldızlararası (Interstellar) ya da 2001: Uzay Macerası filmlerini izleyenler, uzun süreli uzay yolculuklarında görevlilerin ne yaptıklarını bilirler. Bu yolcuklar sırasında zaman ve mekanın getireceği psikolojik etkilerden kaçınmak, olası hastalıkları engellemek amacıyla film karakterleri “derin uyku, süper uyku, kış uykusu” olarak adlandırılan bir moda geçerler.

Flmlerde yer alan bu kavram, bilim dünyasının uzun süredir tartıştığı bir konudur:

Rusya’da bulunan İleriye Dönük Araştırmalar Vakfı, söz konusu alanda çalışmalara başladı. Vakfın proje lideri Prof. Anatoly Kovtun, kozmonotların uzak gezegenlere yolculuk ederlerken, olabildiğince az oksijen alarak daha uzak mesafelere gidebileceklerini söyledi. Araştırmaların ana hedefi ise, insanların tıpkı ayılar gibi kış uykusuna geçmesini sağlayacak bir ilaç geliştirmek.

Yapılan deneyler sırasında, hayvan deneklerin vücut sıcaklıklarında azalma tespit edildi. Aynı zamanda kan dolaşımında ve kalp atışında yavaşlama meydana geldi. Böylece organlar ve diğer tüm dokuların oksijen alımı son derece yavaşlatıldı.

Söz konusu ilacın etkisi geçtikten sonra deneylerdeki bütün hayvanlar, 10 ila 24 saat içerisinde normal hayatlarına geri döndüler. İlacın ne zaman insanlar üzerinde denenmeye başlayacağına, gerçek bir ortamda ne zaman kullanılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.