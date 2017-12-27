Balık Yemenin Ne Kadar Faydalı Olduğunu Gösteren Yeni Keşif!

Bilim insanları haftada en az bir kez balık yiyen çocukların hem zekalarının daha yüksek olduğunu, hem de daha iyi uyuduklarını tespit etti.

Günde bir elma sizi birçok hastalıktan uzak tutabilir, ancak haftada bir deniz mahsulü yemek daha yüksek IQ ve daha iyi uyku da dahil olmak üzere size hayat boyu yarar sağlayabilir.

Pennsylvania Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en yaygın olarak balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri tüketimi ile yüksek dikkat ve daha yüksek kalitede uyku arasında net bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma, 9-11 yaşları arasındaki 500'den fazla çocuğun katıldığı kapsamlı bir test oldu. % 54'ü erkek,% 46 kız olan çocuklar, diğer yemek alışkanlıklarının yanı sıra ne kadar sıklıkla balık tükettiğine dair bir anket yapıldı. ‘Hiç yemedim’ ve ‘haftada en az bir kez yedim’ şeklinde seçenekler sunuldu.



Daha sonra, standart hale getirilmiş Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi ailelere uygulanarak çocuklarının uyku kalitesi soruldu. Danışılan konular arasında uyku süresine, gece uyanma sıklığına ve gün içinde uyunan süreye dair sorular yer alıyordu. Araştırmanın son aşamasında ebeveyn eğitim durumu, meslek, evlilik durumu, evde kaç çocuk bulunduğu gibi çeşitli demografik veriler inceledi.

En son yapılan IQ tesinde elde edilen veriler anket cevaplarıyla eşleştirildiğinde, yüksek IQ ve balık tüketimi arasında ciddi bir bağ olduğu ortaya çıktı. Bulgular, haftada en az bir kez balık tüketen çocukların nadiren veya hiç balık yemeyen çocuklara oranla IQ testlerinde 4,8 puan daha yüksek aldığını gösterdi.

Dahası, artan balık tüketiminin uykunun daha sorunsuz hale gelmesiyle bağlantılı olduğu görüldü. Perelman Tıp Fakültesi’nde çalışan Profesör Jennifer Martini, “Uyku eksikliği ve zayıf bilişsel beceriler antisosyal davranışla ilişkilidir. Omega-3 asitlerinin antisosyal davranışları azalttığını fark ettik.” dedi ve ekledi "Balık tüketiminin vücuda çok faydalı olduğuna ve bunun giderek daha çok tanıtılması gerektiğine dair giderek daha çok kanıt ortaya çıkıyor. Çocuklar balıkla ne kadar erken taşınırsa tadına da o kadar çok alışırlar." .