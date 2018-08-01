Elon Musk’a Kötü Haber: Mars’ı Dünya’ya Benzetemeyiz

Bilim kurgudan gerçek bir amaca devşirilen en heyecan verici olgulardan birisi Mars’ı “terraform” etme, yeni “dünyalaştırma” düşüncesidir. Bunun için başta Elon Musk olmak üzere çalışan çok sayıda kişi ve kurum var. NASA tarafından desteklenen yeni bir araştırma ise umutları suya düşürüyor.

Mars’a insan göndermekle orada bir yaşam kurmak arasında dağlar kadar fark var. Son derece ince bir atmosfere sahip olan Kızıl Gezegen, yüzeyini koruyamadığı için insan yaşamına hiç uygun bir yer değil. Yine de kutuplarında su buzulları, yer altında tuzlu su kaynakları var. Yüzeyde dünyada giydiğiniz kıyafetle durunca ölümünüze neden olacak birkaç etmeni şöyle sıralayabiliriz: Düşük atmosfer basıncından dolayı patlayan iç organlar, oksijen eksikliği, yüksek sıcaklık ya da soğukluk, ultraviyole ışınlar ve radyasyon.

1990’lı yılların başından bu yana bilim dünyasının ciddiye aldığı Mars'ı dünyalaştırma fikri, aslında temel olarak kulağa çok mantıklı geliyor. Kısaca açıklamak gerekirse fikir şöyle: Mars’ın kutuplarındaki buzulu eriterek hatırı sayılır miktarda su açığa çıkartmak. Aynı zamanda volkanik faaliyetleri tetikleyerek atmosfere karbondioksit sunmak, böylece küresel ısınmayla iklim değişikliği başlatmak. Algler ve tek hücrelilerden oluşan temel yaşam formlarını gezegene gönderip yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Atmosferdeki oksijen seviyesi insan yaşamına uygun geldiği zaman, kolonizasyon işlemleriyle Mars’a yerleşmek.

NASA’nın desteklediği bir araştırmayı yürüten bilim insanlarının son çalışmasına göre bu mümkün değil:

Elon Musk’ın SpaceX’teki ofisinin girişinde iki adet Mars fotoğrafı var. Birisi Mars’ın bugünkü hali, diğeri ise gelecekte ulaşılmak istenilen dünyalaştırılmış Mars.



Elon Musk, Mars planlarını açıklarken

Adam resmen bunun için yaşıyor diyebiliriz. 2015 yılında Musk, Mars’ın kutuplarına nükleer silahlarla saldırarak atmosfer basıncını arttırmanın mümkün olacağından bahsetmişti.

Nature Astronomy dergisi tarafından geçtiğimiz pazartesi yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Mars’taki atmosferik basıncı arttırmak çok zor. Bu nedenle insanların basınç dengeleyici bir elbise giymeden, bir solunum cihazı taşımadan yürümeleri çok çok zor. Çünkü araştırmaya göre gezegende tahmin edildiği kadar karbondioksit bulunmuyor. Hatta mevcut miktar, Mars’ın atmosferini Dünya’ya %6 oranında benzeyebileceğini söylüyorlar.

Bilim insanları bu sonuca Mars'ta hala devam eden 20 yıllık uzay aracı gözlemlerini kullanarak ulaştılar. Yine de Musk’ın planlarını tam anlamıyla yok etmek için yeterli bir araştırma değil. Musk, bu sonuçlar üzerine pazartesi günü makaleyi okur okumaz Twitter’dan açıklama yaparak, Kızıl Gezegen’de yeteri kadar karbondioksit olduğunu belirtti, ancak bunu hangi bilimsel araştırmaya dayandırdığını açıklamadı.

Yine Elon Musk’ın öncelikli planı, 2024 yılında Mars’a insan gönderebilmek. İlk insan oraya gittiğinde çok şey değişebilir. Musk ve Mars planları hakkındaki diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: