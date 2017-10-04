Bilim İnsanlarından Gözyaşımızla İlgili Fantastik Keşif!

İrlanda’daki Limerick Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, gözyaşının içinde, üzerine baskı uygulanıp elektrik üretilebilen bir protein buldular. Şimdi bir diğer konuya geçiyoruz: Peki bu proteinle neler yapılabilir?

Limerick Üniversitesi’nden bazı bilim insanları, ufkumuzu genişletecek fakat bir o kadar da garip bir keşfe imza attılar. Piezoelektrik adındaki bir özellikle kemik, tendon ve odun gibi bazı malzemelere basın uygulandığında malzeme, elektrik alanı ya da elektrik potansiyelini değiştirebiliyor. Piezoelektriği okyanus radarlarından akıllı telefonlara kadar pek çok alanda kullanıyoruz.

Bunun dışında yapılan yeni bir araştırma, gözyaşından da elektrik elde edilebileceğini gösteriyor. Yeni bir yönteme göre elektrik akımı, gözyaşı, yumurta beyazı, memelerin tükürük ve sütlerinde bulunan lizozime baskı uygulanarak elde ediliyor. Araştırmanın başında bulunan Dr. Aimee Stapleton, yapılan keşifle ilgili şunları söylüyor:

"Piezoelektrik hayatımızın birçok alanında kullanılıyor fakat bu proteinden de elektrik üretilebileceği daha önce keşfedilmemişti. Lizozimde, kuvarzda bulunduğu kadar çok piezoelektrik potansiyeli var. Fakat bu biyolojik bir madde olduğu için zehirli de değil ve dolayısıyla kullanım alanımız daha çok olacak, örneğin elektroaktif, anti-mikrobik medikal implantlara kılıf yapmak."

Bir diğer araştırmacı Dr. Tewfik Soulimane ise çalışmayla ilgili şöyle konuştu: "Lizozimin yapısı 1965'te keşfedildi. Hatta lizozim keşfedilen ikinci protein, ilk enzim yapısı. Fakat biz ilk defa bunun piezoelektrikte kullanılabileceğini ortaya koyduk."

Bilim insanları, bu keşfin birçok alanda kullanılabileceğini öngörüyorlar. Lizozim, piezoelektrik üreten diğer maddelerin aksine zehirsiz olduğu için vücuda da girebilir. Örneğin ilerleyen zamanlarda lizozimden yapılma bir pompa, vücuttan enerji alıp ilaçların yayılmasını sağlayabilir. Sizin aklınıza ‘şu da yapılabilir’ gibi bir fikir geldi mi?