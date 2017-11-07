Hükümetlere Açık Mektup: Yapay Zekayı Silahlandırmayın!

ABD ve Avustralya hükümetleri kendi ülkelerinde yapay zekayı araştıran ve geliştiren akademisyenler tarafından kesin bir dille uyarıldılar. Yapılan uyarının diğer yüzü ve niteliği bütün dünyayı ilgilendiriyor.

Terminatör serisini bilir misiniz? İzlemeyenleriniz varsa da bir şekilde duymuştur. Yoldan çıkmış küresel bir yapay zeka, silahlarıyla insanlığı yıllarca kaosa sürüklüyordu. Elbette filmde gördüğünüz şekilde gerçekçi robotlardan bahsetmiyorum. İşin göremediğimiz fakat buram buram hissettiğimiz yazılım kısmı da var ve bu kısım, tüm olayların yaşanmasına neden oluyor.

Son 10 yılda yapay zeka teknolojileri öyle bir geliştiler ki, hükümetler kendi işlerini yavaş yavaş yapay zeka destekli araçlara bıraktılar. Bu işlerden başlıcası ise savaş teknolojileri. Orduların gök yüzündeki gözü kulağı olan pilotlar, dünyanın en havalı mesleğini yapıyor olabilirler fakat onların mesleği, yapay zekanın gelişimiyle sonlanacak ilk meslekler arasında açıklandı. İnsansız hava araçlarını duymayan yoktur herhalde. Ya da içinde pilot bulunmayan F22 Raptor uçuşlarını… Neyse. Sonuçta bu sistemleri yöneten yazılımların eline silah veriyoruz.

+

Avustralya ve Kanada'daki mevcut yapay zeka teknolojilerini geliştiren önemli araştırmacılar, kendi ülkelerinin liderlerine yapay zeka silahlandırılması konusunda “sağlam bir küresel duruş” sergileme çağrısında bulundular. ABD Başbakanı Malcolm Turnbull ve Kanada Başbakan Justin Trudeau uyarı niteliği taşıyan davetin muhatapları oldular.

Bu mektup, Birleşmiş Milletler’de yürürlülüğe giren, yapay zeka destekli konvansiyonel silahların kuvvetlerinde ayrım yapmadan yasaklanmasını sağlıyor.

300’den fazla yapay zeka araştırmacısı tarafından imzalanmış mektupta, “insan kontrolünden çıkmış ölümcül otomasyon sistemlerinin, açık bir şekilde ahlaki çizgiyi aşması endişesinden” bahsediliyor. Söz konusu ölümcül otomatik sistemler günümüzde drone’lara, insansız diğer büyük hava araçlarına ve yer robotlarına entegre edilebiliyorlar.

Bilim insanları bu süreci 1970 yılında nükleer silahlara karşı alınan önlemlere benzetiyorlar. Bu nedenle yeni bir uluslararası anlaşmayla, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ve silahlandırılmasına engel olunmak isteniyor. Makinelerin kimin yaşayıp öleceğine karar vermelerini istemeyen araştırmacıların söz konusu uyarısı dikkate alınmalı:

"Avustralyalı şirketler de dahil olmak üzere birçok yapay zeka ve robotik şirketinin çağrıda bulundukları gibi, otonom silah sistemleri savaşın üçüncü devrimi olma tehdidini gösteriyorlar. Eğer geliştirilirlerse silahlı çatışmanın her zamankinden daha büyük bir oranda savaşmalarına izin vermiş olacağız. Bu şeyler insanlardan daha hızlı anlayabiliyorlar.

"Bunun ölümcül sonuçları, kimlerin yaşayıp kimlerin öleceğini belirlemekle başlar. Yapay zekaların daha yararlı kullanım alanlarına yönlendirilmelerini istiyoruz.”