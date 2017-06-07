İnsanlığın Kökeni Tarihini Baştan Yazacak İddia!

Bulgar arkeologlar, insanlık tarihine ışık tutacak yeni bir çalışma içerisindeler. Arkeologlara göre ilk insan Doğu Akdeniz’de yaşadı ve bu tezin ispatlanması için kazı çalışmalarına da başlandı.

Daha önce çıkış noktası Afrika kıtası olarak bilinen insanlığın kökeni, Bulgar arkeologlara göre Doğu Akdeniz olabilir. 7.2 milyon yıl önce bir insan türüne ait olan kalıntılar, insanlığın başlangıcı ile ilgili yeni bir tezin bilim dünyasının gündemine taşınmasına sebep oldu.

'Graecopithecus freybergi' adındaki 7.2 milyon yıllık çene fosili 1944 yılında Yunanistan’da, diş fosili ise 2009 yılında Bulgaristan’da bulunmuştu. Aradan 9 yıl geçtikten sonra daha fazla bilgiye ulaşmak amacıyla kazı çalışmalarına tekrar başlayan Bulgar arkeologlar, bulacakları yeni fosillerin insanlığın kökenine ışık tutacağı inancında olduklarını söylediler.

İnsanlık tarihinin başlangıcının Doğ Akdeniz’de oluşmuş olabileceğine dikkat çeken Bulgaristan'ın Doğal Yaşam Müzesi Müdürü Nikolai Spassov, ilk insanların ‘iklim değişikliği’ sebebiyle Afrika’ya göçmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Afrika’nın zorlu coğrafi koşulları altında güç bir hayat sürdüğü tahmin edilen 'Graecopithecus freybergi' türünün erkeğinin 40 kilogram, kadının ise 30 kilogram ağırlığında olduğu düşünülüyor.

İnsanlığa ait bu zamana kadar en eski türe Çad’da rastlanılmış, 6 ila 7 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bu kalıntılar sebebiyle insanlığının kökeninin Afrika olduğu düşünülüyor.