Harvardlı Araştırmacılar Düz Mercek Üretmeyi Başardılar!

Harvardlı bilim insanları, günümüzdeki kalın merceklerin yerini alabilecek ince ve düz bir mercek üretmeyi başardılar. Sorun şu ki mercek henüz mikroskobik boyutlarda, bu yüzden kısa vadede akıllı telefonlarda ya da diğer mobil cihazlarda görmemiz mümkün değil.

Görünür ışığın bazı renkleri uzun, bazı renkleri ise kısa dalga boylarına sahiptir. Kullandığımız kameralar, tüm dalga boylarını tek seferde yakalayabilmek ve görüntü oluşturmak için kalın kenarlı mercekler kullanmaktadırlar. Bu mercekler her ne kadar son 100 yıldır ihtiyacımızı karşılıyor olsalar da çok fazla alan kaplıyorlar, bu nedenle özellikle de mobil cihazlar için sorun teşkil ediyorlar.

Fakat araştırmacılar, ‘metalens’ adını verdikleri yeni bir nanopartikül düz yapılı bir lenste ışığı odaklamayı başardılar. Metalens, günümüzde kullandığımız merceklere göre çok daha az yer kaplamaktadır. Hatta öyle ki; nanopartikül lens saç telimizden bile binlerce kat incedir. Bu çok etkileyici bir gelişme olsa da kısa zamanda Samsung ya da Apple amiral gemilerinde görmeyi beklemeyin.

Araştırmanın başındaki isimlerden olan Harvard’dan fizikçi Federico Capasso, metalenslerin geleneksel lenslere göre pek çok avantajı olduğunu söyledi. Metalenslerin günümüz lenslerine göre çok ince olduğunu belirten Capasso, ayrıca maliyetinin daha düşük ve üretiminin daha kolay olduğunu da sözlerine ekledi. Harvard, ayrıca metalensin ticari kullanım amaçlı gelişimi için bir girişim şirketine lisanslandığını açıkladı.

Biliyoruz ki ışık farklı renklerde farklı dalga boylarına, dolayısı ile farklı renklerde farklı hızlara sahiptir. Düz bir yapıda olan metalensler, farklı dalga boyları arasındaki hız farkını kontrol etmek için içerisinde nanofin yapıları bulundurmaktadır. Metalensler henüz mikroskobik bir dünyanın bir parçası olarak duruyorlar. Fakat gelecekte kamera teknolojisini önemli derecede değiştirebilirler.